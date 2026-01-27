¡Frío de la patada! Emiten alerta por temperaturas heladas en la CDMX; estas son las alcaldías afectadas

México está atravesando una de las rachas más heladas de la temporada. Una poderosa masa de aire ártico ha cubierto gran parte del territorio nacional, dejando paisajes blancos y termómetros bajo cero en el norte y centro de la República. Esta onda gélida, que ha obligado a miles de mexicanos a sacar sus cobijas más gruesas, se sentirá con especial fuerza este martes en la CDMX, donde el frío calará hasta los huesos en las zonas más altas.

❄️ No da tregua el frío en la #CDMX



Se activa Alerta Naranja en @GobMilpaAlta y @TlalpanAl por temperaturas de 1 a 3 °C entre 00:00 y 08:00 h del martes 27 de enero.



Para el resto de las alcaldías hay Alerta Amarilla. pic.twitter.com/XUGjFYHko1 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 26, 2026

El invierno no da tregua: CDMX se congela este martes

Las autoridades de Protección Civil han pedido a los capitalinos no bajar la guardia. Con el cielo parcialmente nublado y bancos de niebla cubriendo las vialidades, el ambiente será de frío a muy frío durante las primeras horas del 27 de enero.

Aunque se espera una máxima de hasta 22 grados por la tarde, la diferencia con la temperatura mínima será drástica, lo que aumenta el riesgo de enfermedades respiratorias .

¿En qué alcaldías hay alerta amarilla?

La vigilancia preventiva se ha extendido a la mayoría de la ciudad. La Alerta Amarilla está activa para 14 alcaldías donde el termómetro marcará entre 4 y 6 grados Celsius.

Estas zonas incluyen a Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco. En estas áreas se recomienda consumir frutas de temporada con vitaminas A y C para reforzar las defensas.

Alerta en #México por frío extremo



La combinación de la tercera tormenta invernal, frente frío 31, aire ártico y un río atmosférico provocará temperaturas bajo cero, nieve, lluvias intensas y fuertes vientos en el norte del país.



Se esperan carreteras congeladas, evento de… pic.twitter.com/TEYRyP6662 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 24, 2026

¿En qué alcaldías hay alerta naranja?

El aviso de mayor peligro se concentra en el sur de la urbe. La Alerta Naranja ha sido activada para las alcaldías de Milpa Alta y Tlalpan. En estos puntos se pronostican temperaturas sumamente bajas, de apenas 1 a 3 grados Celsius.

La situación es crítica en zonas como Topilejo, donde el hielo suele cubrir los campos al amanecer. Si utilizas chimeneas o calentadores eléctricos, asegúrate de tener una ventilación adecuada para evitar accidentes con gases tóxicos.

¿A qué hora se sentirá más frío en CDMX?

El punto máximo de congelación ocurrirá durante la madrugada y el amanecer. El horario más difícil será entre las 00:00 y las 08:00 horas de este martes.

Es durante este lapso cuando el viento del norte soplará con rachas de hasta 45 km/h, aumentando la sensación de frío. Se recomienda que, si no es necesario salir durante estas horas, la población permanezca en casa bien abrigada.

📘 Descarga gratis la "Guía de Prevención en Temporada de Invierno", donde encontrarás información útil para:



🔥 Evitar incendios

🥳 Celebrar de forma segura

😷 Cuidarte de enfermedades respiratorias

💨 Evitar el monóxido de carbono



🔗 https://t.co/wMdKKTpyGe



En la… pic.twitter.com/K1h7Wp8nSu — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) January 26, 2026

Frío extremo en México: ¿en dónde se esperan las temperaturas más bajas hoy?

A nivel nacional, el frente frío 30 está haciendo de las suyas con lluvias torrenciales en el sureste y un evento de "Norte" violento en el Golfo de Tehuantepec. Sin embargo, lo más espectacular es la alta probabilidad de caída de nieve o aguanieve en las cimas del Pico de Orizaba y el Cofre de Perote.

Mientras la nieve cubre los volcanes, el aire ártico mantendrá temperaturas congelantes en estados como Chihuahua, Durango y el Estado de México, donde las heladas serán la constante durante toda la jornada.