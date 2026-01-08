¡Crisis en el sistema de salud! Aumentan enfermedades respiratorias en México y hospitales reportan escasez de medicinas

En plena temporada invernal, el aumento de enfermedades respiratorias en México , colocan al sistema de salud en un escenario complicado y lleno de presión, afectando directamente al bolsillo de las y los pacientes.

Algunos hospitales privados reportan un aumento del 29% en consultas por este tipo de padecimientos. El Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) también registra una mayor afluencia.

“Pues sí un poquito más de pacientes, yo creo que es por la temporada”, compartió Francisco, paciente del INER.

Suben los casos de influenza y los hospitales sin medicina; los pacientes deben comprarlas

Hasta este 7 de enero 2026, México contabilizaba alrededor de mil 887 casos de influenza estacional en lo que va de la temporada invernal, la cual abarca de octubre de 2025 hasta mayo del 2026. Y el problema sigue siendo el mismo, la escasez de medicamentos.

En algunos hospitales públicos, como el Hospital Infantil de México, Federico Gómez, los medicamentos para tratar las enfermedades respiratorias siguen escaseando. Entre las medicinas y elementos que faltan están los tanques de oxigenos y spray en aerosol para los pulmones.

“A veces no hay medicamento aquí en el hospital y tenemos nosotros que comprarlo (...) A veces el medicamento lo encontramos en $1,500 o $2 mil pesos, y es casi al mes”, compartió Perla Vanessa, mamá de Diana Ivette, para los micrófonos de Fuerza Informativa Azteca.

Recetas de has 5 mil pesos: El alto costo de la escasez de medicina en hospitales de México

Actualmente, los ciudadanos temen que el aumento de las enfermedades respiratorias en México durante la temporada de invierno, afecten gravemente, la escasez de medicamentos.

Y es que los tanques de oxígeno y los spray en aerosol para los pulmones, son una pequeña parte de todos los otros medicamentos que escasean en el sistema de salud pública del país.

“Mi niño está en el área de hematología, por lo que sus medicamentos son un poco caros y difíciles de conseguir, pero la farmacia ahorita no los está abasteciendo (...) Cada que surto una receta médica con todas las medicinas que le dije son como 5 mil pesos”, explicó Sarahí, mamá de un paciente, durante una entrevista para los micrófonos de Fuerza Informativa Azteca (FIA).