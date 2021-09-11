VIDEO: Emma Raducanu gana el US Open, su primer Grand Slam

La tenista de 18 años, Emma Raducanu, alcanzó la gloria al vencer a la canadiense Leylah Fernández en la final femenina del US Open, en el Arthur Ashe Stadium de Flushing, Nueva York, Estados Unidos.

La británica derrotó a su rival tras conseguir sets seguidos de 6-4 y 6-3, lo cual significó su primer título major, que la convierte en la campeona más joven, después de que Maria Sharapova ganó en Wimbledon en 2004.

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Emma Raducanu entró al torneo en el lugar 150 del mundo; sin embargo, superó esta clasificación y este sábado ganó el US Open, consiguiendo una hazaña en el tenis.

Con este triunfo, Raducanu se convirtió en la segunda jugadora británica que graba su nombre en el trofeo del US Open, la primera fue Virginia Wade, en 1968.

Esta fue la primera final en la que sus dos jugadoras no arrancaron como cabezas del ranking del Women’s Tennis Association (WTA), ya que Raducanu está instalada en el lugar 150 y Fernández en el sitio 73.

Pero la actuación de Emma Raducanu le valió para ganar el trofeo y volver a casa como campeona, así como con dos millones y medio de dólares que recibirá como premio.

Pure happiness under the lights in New York 🌃🗽❤️ pic.twitter.com/j5721WEEaL — Emma Raducanu (@EmmaRaducanu) September 10, 2021

Una final de “culto al mestizaje” donde brilló Emma Raducanu

En 1:52 horas, la británica consiguió derrotar a Fernández, a pesar del momento de tensión que se vivió al final, cuando la joven canadiense estuvo cerca de revertir el resultado del encuentro.

Además, se trató de una final que medios internacionales calificaron como un “culto al mestizaje”. Leylah Fernández es de padre ecuatoriano y madre filipina, ambos emigraron a Canadá donde la tenista nació.

El padre de Emma Raducanu es rumano y su madre es de origen chino, vivieron en Toronto algunos años y después se trasladaron a Londres, donde la deportista comenzó a escribir su historia en el tenis.

La WTA calificó el torneo como “increíble” para las dos adolescentes, al felicitar a Emma por su triunfo, a través de un mensaje en redes sociales.

“La británica Emma Raducanu completa su histórica actuación y es la primera jugadora de la previa en la Open Era en ganar un título de Grand Slam”, resaltó la WTA.

Totally Rad 🤙



🇬🇧 @EmmaRaducanu completes her 𝒽𝒾𝓈𝓉𝑜𝓇𝒾𝒸 run and is the first qualifier in the Open Era to win a Grand Slam title 🏆 pic.twitter.com/duhDD0qTfB — wta (@WTA) September 11, 2021

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