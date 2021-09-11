Cristiano Ronaldo anota doblete en su regreso al Manchester United

En su regreso al Manchester United, Cristiano Ronaldo arrancó como titular y se lució marcando un doblete en Old Trafford, para colaborar con la victoria de los Red Devils.

El equipo inglés se llevó la victoria en la jornada cuatro de la Premier League, al imponerse 4-1 al Newcastle, con un doblete del futbolista portugués.

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El primer gol de Cristiano Ronaldo llegó en el tiempo de compensación de la primera mitad del encuentro. Al minuto 46, la estrella del futbol aprovechó un rebote del portero del Newcastle para mandar el balón al fondo de la portería.

Con su anotación, el futbolista adelantó en el marcador al equipo rojo del Manchester United, 1-0. Sin embargo, al inicio del segundo tiempo Javier Manquillo anotó el gol del empate para el Newcastle.

Cristiano Ronaldo consiguió su doblete al minuto 61, cuando su compañero Shaw cruzó medio campo para darle un pase a CR7, quien corrió hasta el área y pateó el balón que pasó entre las piernas del portero, para subir el marcador 2-1 a favor de los Red Devils.

El triunfo lo terminaron Bruno Fernandes, quien anotó el tercer gol y Jesse Lingard que puso el cuarto tanto para la victoria del Manchester United este sábado.

Tuvieron que pasar 12 años para que Cristiano Ronaldo volviera a festejar una victoria con la afición del Manchester United en Old Trafford.

El regreso de Cristiano Ronaldo al Manchester United

El pasado mes de agosto, el Manchester United sorprendió con la noticia del regreso de Cristiano Ronaldo a sus filas, tras 12 años de haber dejado al club inglés de la Premier League.

A través de sus redes sociales, la escuadra inglesa informó que había llegado a un acuerdo con la Juventus de Turín, último equipo de CR7, para poder hacer el traspaso del jugador portugués.

El delantero luso llegó al Manchester United en la temporada 2003-2004, cuando Sir Alex Ferguson estaba al mando de la escuadra inglesa, y Ronaldo logró ganarse su confianza convirtiéndose en la figura del equipo, hasta la temporada 2008-2009, cuando dijo adiós al club.

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