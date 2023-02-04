¿Buscando empleo con paga de más de 90 mil pesos? EU ofrece vacantes

¿Estás buscando empleo con un sueldo de más 90 mil pesos mensuales? La embajada de Estados Unidos (EU) en México emitió vacantes completamente legales para aquellas personas que cuenten con estudios y experiencia en el campo de la agronomía .

Si estás interesado en aplicar, el empleo ofrece atractivos beneficios para los solicitantes , desde seguro social, Afore, Infonavit, así como los 12 días de vacaciones iniciales por el primer año, mismos que irán aumentando de acuerdo con la nueva Ley de vacaciones dignas.

¿Lo más atractivo del empleo? El sueldo mensual es de a lrededor de 91 mil pesos , es decir, más de un millón de pesos anuales. Así puedes aplicar a la vacante.

Requisitos para aplicar a la vacante de 90 mil pesos

De acuerdo con la embajada de EU en México, los requisitos para poder aplicar al puesto de más de 90 mil pesos mensuales son:



Contar con Maestría en Economía Agrícola, Alimentos y Mercadeo Agrícola, Agricultura, Agronegocios o Comercio Internacional.

Experiencia de cinco años en economía agrícola, política agrícola, comercio de productos básicos y análisis/investigación de mercadeo.

Amplio dominio del idioma inglés.

Contar con competencia avanzada para analizar producción agrícola y el comercio agrícola mundial.

Las funciones a realizar como parte de la vacante de Especialista en Agricultura es asesorar y representar al gobierno estadunidense en cuestiones de acceso al mercado, así como:



Representar al Servicio Agrícola Extranjero (FAS) del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) en México.

Supervisar los desarrollos e iniciativas de políticas comerciales regionales y del gobierno anfitrión.

Fomentar la capacidad de negociación al más alto nivel.

Negociar con el gobierno anfitrión, recomendar estrategias y soluciones que reflejen los intereses comerciales de la Unión Americana.

Entre otros aspectos, se busca a una persona que sea capaz de monitorear, analizar e informar sobre los productos agrícolas asignados y la política comercial, así como acerca de las condiciones agrícolas y las oportunidades comerciales de EU.

¡Trabaja con nosotros! Buscamos llenar la vacante de Especialista en Agricultura. https://t.co/WrzXRce5Gp pic.twitter.com/ExY0s4U45z — Embajada EU en Mex (@USEmbassyMEX) January 26, 2023

Así puedes conseguir un empleo de 90 mil pesos en México

Para aplicar al empleo ese necesario ingresar a la página oficial de la Embajada de EU en México y completar el formulario con la información que se solicita como nombre, correo electrónico activo, contraseña, así como dirección.

Pero si durante el proceso de solicitud, tienes dudas, puedes comunicarte por correo electrónico a la siguiente dirección: areladp@state.gov.

¿Cómo saber si fuiste seleccionado? Los candidatos que se postulen serán contactados por correo electrónico para acudir a una primera entrevista en la embajada de EU en México, poco después se solicitarán referencias de los candidatos que sean aprobados.