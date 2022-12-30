Publican las declaraciones de impuestos de Donald Trump

La Cámara de Representantes de Estados Unidos hizo públicas seis años de declaraciones de impuestos del expresidente Donald Trump, con lo que se pone fin a una batalla de varios años entre Trump y los legisladores demócratas.

Publicar las declaraciones de impuesto del exmandatario desde 2015 hasta 2020 fue una medida extraordinaria a días de que los republicanos tomen el control de la Cámara de Representantes que los demócratas perdieron en las elecciones pasadas.

Esto es el último golpe para Donald Trump, de 76 años de edad, quien fue procesado dos veces por la Cámara de Representantes pero absuelto por el Senado, y que además enfrenta múltiples problemas legales.

Pese a ello, el republicano ya planea presentarse en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2024, aunque analistas han asegurado que él fue el causante de que los republicanos no arrasaran en los comicios pasados.

|Reuters

¿Por qué publicaron las declaraciones de impuestos de Trump?

Donald Trump, que asumió el cargo en 2017, fue el primer candidato presidencial en décadas en no publicar sus declaraciones de impuestos. Demandó al comité para tratar de mantenerlos en privado, pero el Supremo falló a favor del comité.

El presidente del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, Richard Neal, solicitó las declaraciones en 2019, argumentando que el Congreso las necesitaba para determinar si se justificaba legislar sobre los reportes de impuestos de los presidentes.

Los republicanos dijeron que la medida podría hacer que las declaraciones de impuestos individuales se conviertan en un arma política y advirtieron de que los miembros del partido que se hagan cargo del panel el próximo mes se enfrentarán a presiones para seguir un camino similar contra los demócratas de alto perfil.

En un informe conocido la semana pasada, el comité esbozó sus hallazgos a partir de su examen de los documentos, diciendo que el Servicio de Impuestos Internos rompió sus propias reglas al no auditar a Trump durante tres de los cuatro años mientras era presidente.

Los registros determinaron que Trump no pagó impuesto de la renta en 2020 y declaró pérdidas como presidente.

