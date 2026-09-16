¿Cómo va el tráfico en las carreteras de México hoy 16 de septiembre?
¿Viajas por carretera este Día de la Independencia? Conoce cómo se encuentran todas autopistas del país este 16 de septiembre 2026 con actualizaciones en vivo.
¿Autopistas cerradas por día festivo hoy 16 de septiembre? Conoce la situación de las carreteras para este miércoles, Día de la Independencia en México; estas son las actualizaciones en vivo.
Cierre parcial por accidente en la carretera Saltillo-Monterrey a la altura del kilómetro 40
Cierran carretera Victoria-Matamoros, en Tamaulipas, por incendio de tráiler
Incendio de un tráiler mantiene cerrada la circulación en la carretera Victoria-Matamoros, en Güémez, Tamaulipas, a la altura del kilómetro 19.
Cierran carretera Villahermosa-Escopetazo, a la altura de Tumbulushal, por accidente
En Tabasco continua cierre total en ambos sentidos de circulación por un accidente vial cerca del kilómetro 022+000 de la carretera Villahermosa-Escopetazo, a la altura de Tumbulushal.
#TomePrecauciones en #Tabasco continua cierre total en ambos sentidos de circulación por #AccidenteVial cerca del km. 022+000 de la carretera Villahermosa-Escopetazo, a la altura de la Loc. Tumbulushal. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/lRaAigWHZY— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) September 16, 2026
Manifestantes se retiran de la Plaza de Cobro Palo Blanco
Manifestantes se retiran de la Plaza de Cobro Palo Blanco en la autopista Cuernavaca - Acapulco, y el tramo opera de manera normal en ambos sentidos.
🟢 SE RETIRAN MANIFESTANTES 🟢— CAPUFE (@CAPUFE) September 16, 2026
Autopista Cuernavaca - Acapulco, Plaza de Cobro Palo Blanco. Se informa a las personas usuarias que se retiran los manifestantes. Tramo opera de manera normal en ambos sentidos. Maneja con precaución. 🚌🚙🚗🏍️
Liberan la vialidad tras accidente en carretera Poza Rica-Veracruz
Liberan la vialidad tras accidente cerca del kilómetro 175+000 de la carretera Poza Rica-Veracruz, a la altura de El Viejón, municipio de Actopan, con dirección a Córdoba, en Veracruz.
#VialidadLibre en #Veracruz tras accidente cerca del km. 175+000 de la carretera Poza Rica-Veracruz, a la altura de la Loc. El Viejón, Mpio. Actopan, con dirección a Córdoba. Maneje con precaución.— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) September 16, 2026
Cierre parcial en caseta de la carretera Acapulco-Chilpancingo
Se registra cierre parcial a la circulación por manifestantes cerca del kilómetro 288+800 de la carretera Acapulco-Chilpancingo, en la Caseta de Peaje 103 “Palo Blanco”, municipio de Chilpancingo de los Bravo, en Guerrero.
#TomePrecauciones en #Guerrero continua cierre parcial de circulación por presencia de personas, cerca del km. 288+800 de la carretera Acapulco-Chilpancingo, en la Caseta de Peaje 103 “Palo Blanco”, Mpio. Chilpancingo de los Bravo, se da vialidad en carriles laterales de la vía. pic.twitter.com/g5OE5VXkhK— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) September 16, 2026
Accidente complica la entrada a Villahermosa sobre la vía desde Teapa
Un accidente registrado en el kilómetro 019+300 de la carretera Villahermosa-Teapa, a la altura de la comunidad Playas del Rosario, mantiene reducida la circulación con dirección a la capital tabasqueña. La restricción de carriles provoca embotellamientos y tránsito lento para los automovilistas que se desplazan sobre este tramo.
#TomePrecauciones en #Tabasco continua cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del km. 019+300 de la carretera Villahermosa-Teapa, a la altura de la comunidad Playas del Rosario, con dirección a Villahermosa. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/fP4FuMnvLk— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) September 16, 2026
Tránsito lento en Puebla por percance vehicular a la altura del kilómetro 77
Un percance vial a la altura del kilómetro 077+200 de la carretera Puebla-Huajuapan de León mantiene la circulación parcialmente reducida en territorio poblano. El incidente genera avance lento de los vehículos en este tramo mientras continúan las labores para despejar la vía.
#TomePrecauciones en #Puebla continua cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del km. 077+200 de la carretera Puebla-Huajuapan De Leon. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/2n7u9cROxk— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) September 16, 2026
Tránsito lento en Hidalgo por percance vehicular sobre el Arco Norte
Un percance vial a la altura del kilómetro 124+000 de la carretera Libramiento Norte de la Ciudad de México, dentro del municipio de Tolcayuca, Hidalgo, mantiene la circulación parcialmente reducida. Las manobras en el sitio alentan el paso de los automovilistas en este tramo, generando filas de vehículos mientras concluyen las labores en la zona.
#TomePrecauciones en #Hidalgo continua cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del km. 124+000 de la carretera Libramiento Norte de la Ciudad de México, a la altura del Mpio. Tolcayuca. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/gjoQVmQsSf— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) September 16, 2026
Percance vehicular complica el tránsito en la Saltillo-Monterrey en Nuevo León
Un accidente vial en el kilómetro 040+000 de la carretera Saltillo-Monterrey mantiene un cierre parcial de la circulación en territorio de Nuevo León.
La reducción de carriles alenta el flujo de vehículos en esta importante vía de conexión interestatal mientras se realizan los trabajos de atención en el punto del incidente.
#Tomeprecauciones en #NL se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del Km 040+000 de la carretera Saltillo - Monterrey. Atienda indicacion vial.— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) September 16, 2026