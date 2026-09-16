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¿Cómo va el tráfico en las carreteras de México hoy 16 de septiembre?

¿Viajas por carretera este Día de la Independencia? Conoce cómo se encuentran todas autopistas del país este 16 de septiembre 2026 con actualizaciones en vivo.

Tráfico y bloqueos en la carretera
¿Coómo están las carreteras en México hoy 16 de septiembre 2026?|GN

Escrito por: Ollinka Méndez, Iván Ramírez

¿Autopistas cerradas por día festivo hoy 16 de septiembre? Conoce la situación de las carreteras para este miércoles, Día de la Independencia en México; estas son las actualizaciones en vivo.

Cierre parcial por accidente en la carretera Saltillo-Monterrey a la altura del kilómetro 40

Cierran carretera Victoria-Matamoros, en Tamaulipas, por incendio de tráiler

Incendio de un tráiler mantiene cerrada la circulación en la carretera Victoria-Matamoros, en Güémez, Tamaulipas, a la altura del kilómetro 19.

Cierran carretera Villahermosa-Escopetazo, a la altura de Tumbulushal, por accidente

En Tabasco continua cierre total en ambos sentidos de circulación por un accidente vial cerca del kilómetro 022+000 de la carretera Villahermosa-Escopetazo, a la altura de Tumbulushal.

Manifestantes se retiran de la Plaza de Cobro Palo Blanco

Manifestantes se retiran de la Plaza de Cobro Palo Blanco en la autopista Cuernavaca - Acapulco, y el tramo opera de manera normal en ambos sentidos.

Liberan la vialidad tras accidente en carretera Poza Rica-Veracruz

Liberan la vialidad tras accidente cerca del kilómetro 175+000 de la carretera Poza Rica-Veracruz, a la altura de El Viejón, municipio de Actopan, con dirección a Córdoba, en Veracruz.

Cierre parcial en caseta de la carretera Acapulco-Chilpancingo

Se registra cierre parcial a la circulación por manifestantes cerca del kilómetro 288+800 de la carretera Acapulco-Chilpancingo, en la Caseta de Peaje 103 “Palo Blanco”, municipio de Chilpancingo de los Bravo, en Guerrero.

Accidente complica la entrada a Villahermosa sobre la vía desde Teapa

Un accidente registrado en el kilómetro 019+300 de la carretera Villahermosa-Teapa, a la altura de la comunidad Playas del Rosario, mantiene reducida la circulación con dirección a la capital tabasqueña. La restricción de carriles provoca embotellamientos y tránsito lento para los automovilistas que se desplazan sobre este tramo.

Tránsito lento en Puebla por percance vehicular a la altura del kilómetro 77

Un percance vial a la altura del kilómetro 077+200 de la carretera Puebla-Huajuapan de León mantiene la circulación parcialmente reducida en territorio poblano. El incidente genera avance lento de los vehículos en este tramo mientras continúan las labores para despejar la vía.

Tránsito lento en Hidalgo por percance vehicular sobre el Arco Norte

Un percance vial a la altura del kilómetro 124+000 de la carretera Libramiento Norte de la Ciudad de México, dentro del municipio de Tolcayuca, Hidalgo, mantiene la circulación parcialmente reducida. Las manobras en el sitio alentan el paso de los automovilistas en este tramo, generando filas de vehículos mientras concluyen las labores en la zona.

Percance vehicular complica el tránsito en la Saltillo-Monterrey en Nuevo León

Un accidente vial en el kilómetro 040+000 de la carretera Saltillo-Monterrey mantiene un cierre parcial de la circulación en territorio de Nuevo León.

La reducción de carriles alenta el flujo de vehículos en esta importante vía de conexión interestatal mientras se realizan los trabajos de atención en el punto del incidente.

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