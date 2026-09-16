¿Cómo va el tráfico en las carreteras de México hoy 16 de septiembre?

Un accidente registrado en el kilómetro 019+300 de la carretera Villahermosa-Teapa, a la altura de la comunidad Playas del Rosario, mantiene reducida la circulación con dirección a la capital tabasqueña. La restricción de carriles provoca embotellamientos y tránsito lento para los automovilistas que se desplazan sobre este tramo.

#TomePrecauciones en #Tabasco continua cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del km. 019+300 de la carretera Villahermosa-Teapa, a la altura de la comunidad Playas del Rosario, con dirección a Villahermosa. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/fP4FuMnvLk — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) September 16, 2026