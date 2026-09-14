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Bloqueos en carreteras EN VIVO hoy: ¿Qué pasa en las autopistas de México este 14 de septiembre?

¿Vas a transitar por carreteras de México hoy lunes 14 de septiembre? Consulta el minuto a minuto de accidentes y bloqueos para que no te quedes en el tráfico.

EN VIVO Tráfico y bloqueos
¿Qué pasa en carreteras de México hoy? |GN

Escrito por: Jimena Romero

¿Vas a transitar por carreteras de México este lunes 14 de septiembre? Consulta el minuto a minuto de todos los accidentes, marchas y cierres para que llegues a tiempo a tu destino.

En Azteca Noticias te mantenemos informado con el reporte EN VIVO.

EN VIVO Bloqueos carreteras hoy 14 de septiembre: ¿Qué pasa en las autopistas de México?

Cierre en la Saltillo-Monclova por accidente

La Guardia Nacional Carreteras emitió un aviso de precaución tras registrarse un accidente vial en el kilómetro 010+300 de la carretera Saltillo-Monclova, a la altura de la localidad de Ramos Arizpe, Coahuila.

El percance mantiene un cierre parcial de la circulación en dirección a Monterrey, lo que genera carga vehicular.

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