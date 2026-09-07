Bloqueos en carreteras EN VIVO hoy: ¿Qué pasa en las autopistas de México este 7 de septiembre?

Hoy, lunes 7 de septiembre de 2026, conoce el estado que guardan las carreteras y autopistas de México, con el objetivo de que puedas tomar previsiones ante posibles bloqueos o cierres de dichas vías y planear mejor tus traslados por el país.

En Azteca Noticias te ofrecemos este monitoreo con información de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional, para que estés al tanto de posibles afectaciones en las principales vías de comunicación.

