Bloqueos en carreteras EN VIVO hoy: ¿Qué pasa en las autopistas de México este 7 de septiembre?
¿Vas a circular por las carreteras de México este lunes? Toma previsiones y revisa el estado de las vías de comunicación ante posibles bloqueos o cierres.
Hoy, lunes 7 de septiembre de 2026, conoce el estado que guardan las carreteras y autopistas de México, con el objetivo de que puedas tomar previsiones ante posibles bloqueos o cierres de dichas vías y planear mejor tus traslados por el país.
En Azteca Noticias te ofrecemos este monitoreo con información de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional, para que estés al tanto de posibles afectaciones en las principales vías de comunicación.
Bloqueos en carreteras EN VIVO hoy: ¿Qué pasa en las autopistas de México este 7 de septiembre?
Bloqueo parcial en Veracruz
Hay un cierre parcial de la circulación en la Autopista Ciudad Mendoza-Córdoba en el kilómetro 263 en dirección a Córdoba por la volcadura de un tractocamión.
🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠— CAPUFE (@CAPUFE) September 7, 2026
Autopista Cd. Mendoza - Córdoba, km 263, dirección Córdoba. Reducción de carriles por atención de accidente (volcadura de tracto camión). En la zona se registra carga vehicular. Maneja con precaución.