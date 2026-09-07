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Bloqueos en carreteras EN VIVO hoy: ¿Qué pasa en las autopistas de México este 7 de septiembre?

¿Vas a circular por las carreteras de México este lunes? Toma previsiones y revisa el estado de las vías de comunicación ante posibles bloqueos o cierres.

Carreteras en México
Así van las carreteras hoy.|X @GN_Carreteras

Escrito por: César Contreras

Hoy, lunes 7 de septiembre de 2026, conoce el estado que guardan las carreteras y autopistas de México, con el objetivo de que puedas tomar previsiones ante posibles bloqueos o cierres de dichas vías y planear mejor tus traslados por el país.

En Azteca Noticias te ofrecemos este monitoreo con información de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional, para que estés al tanto de posibles afectaciones en las principales vías de comunicación.

Bloqueos en carreteras EN VIVO hoy: ¿Qué pasa en las autopistas de México este 7 de septiembre?

Bloqueo parcial en Veracruz

Hay un cierre parcial de la circulación en la Autopista Ciudad Mendoza-Córdoba en el kilómetro 263 en dirección a Córdoba por la volcadura de un tractocamión.

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