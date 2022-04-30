¿Dónde ver en vivo el eclipse solar hoy 30 de abril de 2022?

Antes de que termine el mes ocurrirá un eclipse solar parcial, el fenómeno se observará hoy 30 de abril de 2022 en América del Sur y aunque en México no se apreciará, habrá transmisiones en vivo para todos los aficionados de los espectáculos en el cielo.

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos (NASA, por sus siglas en inglés) explicó que el eclipse iniciará justo antes de la puesta del Sol.

El fenómeno comenzará a las 18:45 UTC (Tiempo Universal Coordinado), cuando la Luna inicie su tránsito sobre el Sol. El punto máximo será a las 20:41 UTC y terminará dos horas después, alrededor de las 22:37 UTC.

¿Qué es un eclipse solar?

Es un fenómeno astronómico que ocurre cuando la Luna se mueve entre el Sol y la Tierra, lo que proyecta una sombra sobre nuestro planeta y bloquea total o parcialmente la luz solar en algunas partes del mundo.

Según la NASA, durante un eclipse parcial la Luna y el Sol no están perfectamente alineados, por lo que el satélite natural no cubre la totalidad de la enorme estrella que brilla con luz propia.

Tomorrow on Saturday, April 30, 2022, people in parts of southern South America, Antarctica, and the Pacific and Southern Oceans will have a chance to witness a partial eclipse of the Sun just before and during sunset!



Learn more: https://t.co/yazOWyixuF pic.twitter.com/zdjkdEnA8c — NASA Sun & Space (@NASASun) April 29, 2022

¿Dónde se podrá ver y horarios del eclipse solar?

La agencia precisó que hoy 30 de abril de 2022, a partir de la puesta de Sol, esta estrella aparecerá parcialmente eclipsada en Chile, Argentina, la mayor parte de Uruguay, el oeste de Paraguay, el suroeste de Bolivia y Perú, así como una pequeña área del sur de Brasil.

El eclipse solar también será visible en la costa noroeste de la Antártida, en el Océano Atlántico frente a la costa sureste de América del Sur, incluidas las Islas Malvinas.

En estos países el fenómeno será visible en diferentes momentos, según el horario local de cada uno, por ejemplo, en la Antártida comenzará a las 4:24 de la tarde.

En Chile el sitio donde mejor se observará es Punta Arenas, a partir de las 4:33 de la tarde; en Argentina, después de las 5:42 de la tarde; Bolivia, a las 5:39 de la tarde, y Uruguay, a las 5:43 horas.

Este 30 de abril habrá un Eclipse Parcial de Sol. Comenzará a las 15 horas 45 minutos Hora Oficial Argentina y finalizará a las 19 horas 38 minutos.

El eclipse se podrá observar desde el centro y sur del país, Islas Malvinas y una parte de la Antártida. #eclipsesolar #onba pic.twitter.com/vTqab8maMN — Servicio de Hidrografía Naval (@SHN_Argentina) April 30, 2022

Las personas que salgan a ver el eclipse no deben mirarlo directamente, es necesario utilizar anteojos especiales, ya que los lentes de Sol normales no son seguros, aseguró la agencia.

¿Dónde ver en vivo el eclipse solar?

La NASA confirmó que en México no se verá el eclipse solar parcial hoy 30 de abril de 2022; sin embargo, la agencia transmitirá en vivo el fenómeno desde su página web.

El eclipse puede seguirse en vivo aquí, para apreciar la forma en que la Luna se mueve entre el Sol y la Tierra, proyectando una sombra sobre nuestro planeta.

