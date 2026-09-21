EN VIVO: ¿Hay bloqueos en carreteras hoy? Cierres y tráfico en autopistas de México este 21 de septiembre
¿Vas a transitar por carreteras de México este 21 de septiembre? Sigue el reporte en vivo de accidentes, cierres y tráfico en las autopistas.
¿Vas a manejar por carreteras de México este lunes 21 de septiembre? Sigue el minuto a minuto de los bloqueos, cierres y accidentes en las autopistas más importantes de la República Mexicana.
En Azteca Noticias te brindamos el reporte EN VIVO para que te mantengas informado.
EN VIVO: ¿Hay bloqueos en carreteras hoy 21 de septiembre? Cierres y tráfico en autopistas de México
Cierre en la autopista México - Cuernavaca
Capufe informa una reducción de carriles a la altura del kilómetro 75 de la Autopista México - Cuernavaca con dirección a Cuernavaca.
La afectación vial se debe a las labores de atención por la salida de camino de un vehículo.
Carga vehicular en la autopista Cuernavaca - Acapulco
Capufe informa tráfico lento sobre la Autopista Cuernavaca - Acapulco, con dirección a Cuernavaca, del kilómetro 100 al 98.
Las autoridades señalan que la tráfico no es por accidentes ni percances viales en la zona.