EN VIVO: ¿Hay bloqueos en carreteras hoy? Cierres y tráfico en autopistas de México este viernes 25 de septiembre
El fin de semana arranca y las autopistas lo resienten. Antes de tomar el volante, revisa nuestro Radar Carretero para ubicar los bloqueos, accidentes y casetas cerradas este viernes 25 de septiembre.
Llegó el viernes 25 de septiembre, el día preferido para escapar de la rutina, pero también uno de los más desafiantes para transitar por las carreteras federales. Un accidente de carga o la presencia de manifestantes puede convertir un trayecto de un par de horas en uno largo.
Para que tu salida no se convierta en una pesadilla, en Azteca Noticias activamos el Radar Carretero de Azteca Noticias. Con información directa y en tiempo real de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) y la Guardia Nacional, te indicamos cuáles son los focos rojos que exigen desvíos inmediatos y qué plazas de cobro te permitirán un viaje fluido.
EN VIVO: ¿Hay bloqueos en carreteras hoy? Cierres y tráfico en autopistas de México este viernes 25 de septiembre
Carga vehicular en autopista Puebla-Acatzingo
Autopista Puebla - Acatzingo, km 129, dirección Puebla. Continúa carga vehicular por atención de incidente fuera de la jurisdicción a cargo de CAPUFE.
Autopista Isla - Acayucan
¡Cierre de circulación! Autopista Isla - Acayucan, km 28, dirección Acayucan. Cierre a la circulación por atención de accidente (maniobras para el retiro de la unidad siniestrada). Toma tus precauciones.
Cierre parcial en Autopista Guadalajara-Colima
Autopista Guadalajara - Colima, km 102, dirección Guadalajara. Reducción de carriles por atención de salida del camino de tracto camión. La afectación se encuentra en el carril de baja. Atiende las indicaciones viales y maneja con precaución.
Cierre parcial de circulación
Autopista Cuernavaca - Acapulco, km 263, dirección Acapulco. Continúa reducción de carriles por atención de incidente (tracto camión con falla mecánica). Maneja con precaución.
Precauciones en Veracruz
¡Toma precauciones! Continúa cierre parcial de circulación por accidente vial cerca del km. 027+600 de la autopista La Tinaja-Cosoleacaque, a la altura de la Loc. Coacotla, Mpio. Cosoleacaque, con dirección a Acayucan. Atienda indicación vial.
#TomePrecauciones en #Veracruz continua cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del km. 027+600 de la autopista La Tinaja-Cosoleacaque, a la altura de la Loc. Coacotla, Mpio. Cosoleacaque, con dirección a Acayucan. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/5OMMRuRPoB— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) September 25, 2026
Se restablece la circulación
Autopista Córdoba - Veracruz, km 41, dirección Veracruz. El accidente ha sido atendido. Se restablece la circulación en la zona. Maneja con precaución.
Cierre parcial de circulación
Autopista Córdoba - Veracruz, km 41, dirección Veracruz. Continúa reducción de carriles por atención de accidente (choque de costado). Maneja con precaución.