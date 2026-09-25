EN VIVO: ¿Hay bloqueos en carreteras hoy? Cierres y tráfico en autopistas de México este viernes 25 de septiembre

Llegó el viernes 25 de septiembre, el día preferido para escapar de la rutina, pero también uno de los más desafiantes para transitar por las carreteras federales. Un accidente de carga o la presencia de manifestantes puede convertir un trayecto de un par de horas en uno largo.

Para que tu salida no se convierta en una pesadilla, en Azteca Noticias activamos el Radar Carretero de Azteca Noticias. Con información directa y en tiempo real de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) y la Guardia Nacional, te indicamos cuáles son los focos rojos que exigen desvíos inmediatos y qué plazas de cobro te permitirán un viaje fluido.