Manifestaciones hoy viernes 16 de enero de 2026: Calles cerradas, marchas y alternativas viales
Conoce la agenda de movilizaciones y marchas que habrá hoy en la Ciudad de México (CDMX), además de las alternativas viales para este viernes 16 de enero de 2026.
Fuerza Informativa Azteca (FIA) te da a conocer las marchas, manifestaciones y vialidades afectadas para hoy viernes 16 de enero en la Ciudad de México (CDMX). Con el propósito de que tomes precauciones y alternativas viales para evitar contratiempos en tus traslados.
La agenda de marchas y movilizaciones es con base en la reportada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX (SSCDMX).
Marchas en CDMX hoy: Vialidades afectadas y alternativas viales este viernes 16 de enero de 2026
Programa Hoy No Circula 16 de enero
El programa Hoy No Circula para la Ciudad de México de este viernes 15 de enero establece que
los automóviles
que deberán descansar son aquellos vehículos que tengan las siguientes características:
- Engomado azul
- Placa con terminación 9 y 0
- Holograma 1 y 2
Este viernes, el programa #HoyNoCircula aplica a vehículos con terminación de placas 9 y 0, engomado azul, con holograma de verificación 1 y 2. #MovilidadCDMX pic.twitter.com/MwKUaIRcyF— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) January 16, 2026
Manifestaciones programadas para hoy 16 de enero
10:00 HORAS | República de Cuba
Considera arribo de manifestantes a las 10:00 horas en calle República de Cuba No. 11, col. Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.
11:00 HORAS | Avenida José María Pino Suárez
Desde las 11:00 horas se espera arribo de manifestantes en Rinconada de Jesús y Av. José María Pino Suárez, col. Centro, alcaldía Cuauhtémoc.
15:00 HORAS | Calzada del hueso
A las 15:00 horas se prevé marcha desde Calz. del Hueso No. 1100, col. Villa Quietud, alcaldía Coyoacán hacia Canal de Miramontes No. 3855, col. Ex Hacienda San Juan de Dios, alcaldía Tlalpan.
Manifestantes en cruce de Paseo de la Reforma
Estudiantes de la Universidad Normal Rural Carmen Serdán, ubicada en el municipio de Tételes de Ávila Castillo, en el estado de Puebla, arribaron este jueves a la Ciudad de México para solicitar recursos que les permitan atender adecuadamente las clases que imparten a niñas y niños de comunidades rurales.
Se trata de más de 100 manifestantes que se concentraron en el cruce de la avenida Paseo de la Reforma, a la altura de la colonia Tabacalera, en la alcaldía Cuauhtémoc. Advirtieron que permanecerán en el cruce de Paseo de la Reforma hasta que alguna autoridad federal los atienda y les ofrezca una respuesta concreta a sus demandas.