EN VIVO: Lanzamiento de la misión Artemis 1; la NASA regresa a la Luna

Medio siglo después del fin de la era Apolo de la NASA, hoy 29 de agosto de 2022 la agencia espacial de Estados Unidos volverá a llevar a los astronautas a la superficie de la Luna con el despegue de Artemis 1, una misión de prueba de vuelo, que puedes seguir en vivo.

Pero la NASA pretende dar un salto de gigante a sus ambiciones lunares con el lanzamiento desde Florida de un megacohete de nueva generación: el Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS) y la cápsula de tripulación Orion.

La nave combinada SLS-Orion despegará desde el Centro Espacial Kennedy de Cabo Cañaveral, enviando la cápsula sin tripulación alrededor de la Luna y de vuelta a la Tierra en un vuelo de prueba de seis semanas conocido como Artemis 1.

Artemis 1 abrirá el camino para regresar a la Luna

Unos 90 minutos después del lanzamiento, la etapa superior del cohete impulsará a Orión fuera de la órbita terrestre en dirección a un vuelo de 42 días que la llevará a menos de 100 kilómetros de la superficie lunar antes de navegar 64.374 kilómetros más allá de la Luna y volver a la Tierra. Se espera que la cápsula caiga en el Pacífico el 10 de octubre.

Orión llevará una tripulación simulada de tres personas, un maniquí masculino y dos femeninos, equipados con sensores para medir los niveles de radiación y otras tensiones que experimentarían los astronautas de la vida real.

First tank: full! The liquid oxygen tank has been loaded and will be replenished while we continue topping off the liquid hydrogen tank. pic.twitter.com/hZ9CNdfzUr — NASA_SLS (@NASA_SLS) August 29, 2022

De acuerdo con la NASA, Artemis 1 será la misión que abra paso a la exploración lunar, sentando las bases para la llegada de la primera mujer y el retorno del hombre a la Luna, y abriendo paso a la posibilidad que las agencias espaciales desentrañen los secretos de Marte.

Sigue en vivo el despegue de Artemis 1 desde Florida

Desde los primeros minutos de hoy 29 de agosto de 2022 comenzó la transmisión del lanzamiento de Artemis 1 y desde las 05:30 horas de la Ciudad de México comenzó la transmisión en vivo.

Si las condiciones meteorológicas lo permiten, la nave despegará a las 7:33 horas, y aquí puedes ver en vivo todos los detalles:

Facebook: https://www.facebook.com/NASA/

Twitter: https://twitter.com/nasa

El programa contará con las apariciones de Jack Black, Chris Evans y Keke Palmer y las interpretaciones de “The Star-Spangled Banner” de Josh Groban y Herbie Hancock y “America the Beautiful” de The Philadelphia Orchestra y el violonchelista Yo-Yo Ma.