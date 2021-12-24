¿Dónde seguir en vivo el recorrido de Santa Claus por el mundo?

Cada año, Santa Claus hace un recorrido para entregar juguetes a los niños de todo el mundo y este 24 de diciembre, es posible seguir en vivo su ruta, con ayuda de Google.

Este personaje, también conocido como Papá Noel, sale con su trineo jalado por renos para viajar por varios países, incluido México, con el propósito de entregar regalos esta noche a los más pequeños de los hogares.

El origen de Santa Claus y la historia sobre su misión de repartir juguetes están relacionados con Nicolás de Bari, un santo cristiano de Anatolia, actual Turquía, que perdió a sus padres cuando era un niño debido a una plaga.

Con la herencia de sus padres, Nicolás ayudó a personas necesitadas y decidió ordenarse como sacerdote, posteriormente lo eligieron como arzobispo de Myra, posición desde la que continuó con su misión de apoyar a los desfavorecidos.

Durante la Edad Media, la imagen de San Nicolás se representaba como un clérigo alto y con barba, mientras que en Holanda lo mostraron con barba blanca y un gorro rojo.

Esa imagen llegó desde Europa a Estados Unidos, junto con la costumbre holandesa de dar regalos y dulces a los niños cada 6 de diciembre, día en que murió San Nicolás.

A partir de esta representación de Santa Claus, en 1863 el dibujante Thomas Nast plasmó una imagen en una revista estadounidense que muestra el aspecto con que actualmente se conoce Papá Noel en todo el mundo.

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Además, al conservarse la tradición de entregar juguetes y dulces a los niños, cada año los pequeños esperan que deposite, bajo su árbol de Navidad, los regalos que pidieron en su cartita.

¿Dónde ver el recorrido de Santa Claus?

Gracias a la tecnología, los niños pueden estar al tanto de la ruta que sigue Santa Claus este 24 de diciembre, antes de que llegue con todo y trineo a sus hogares.

Para ese fin Google diseñó el Santa Tracker, una herramienta digital para seguir en vivo el recorrido que hace Papá Noel, desde que salió del Polo Norte para repartir los obsequios.

La plataforma muestra el recorrido de Santa Claus y la hora aproximada en que llegará a México, además detalla el número de regalos que ha entregado en los países que ya visitó.

🚨 We have liftoff!



As of 12:00:01 AM this morning, Santa and his reindeer are officially in flight and have begun to deliver presents to kids around the world. Follow along with his journey, and see when he'll be headed towards your city: https://t.co/K2wvihRb29 pic.twitter.com/mQ4ooZeZGN — Google (@Google) December 24, 2021

En Santa Tracker no solo es posible seguir en vivo la ruta de Santa Claus, también tiene juegos y diferentes actividades para que los pequeños se diviertan mientras llegan sus juguetes.

De acuerdo con el recorrido que hasta ahora ha hecho Santa Claus, los niños de países como Rusia, China, Australia, India y Arabia Saudita ya recibieron su visita.

Como parte de su ruta, que puede seguirse en vivo, en las próximas horas llegará al continente americano y a otros países de África, donde los pequeños ya lo esperan en esta Navidad.

