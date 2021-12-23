VIDEO: Santa Claus hace rappel para llevar regalos a niños en hospital

El equipo de Rescate Alpino se disfrazó de Santa Claus y descendió en rappel por las paredes del Hospital Umberto I para regalar un poco de alegría a los niños, padres y personal médico que observaron desde las ventas del nosocomio en Roma.

Los tres integrantes del equipo de rescate, disfrazados de Santa Claus con su característico traje rojo, barba y gorro, bajaron desde una chimenea y desde el techo de la sala de pediatría para llevar regalos a los niños que se encontraban internados en el hospital.

En Eslovenia, algunos escaladores también regalaron sonrisas a los niños de un hospital utilizando la misma técnica. Se disfrazaron de Santa Claus y bajaron en rappel por el exterior de un nosocomio infantil.

WATCH: Abseiling Santas bring festive cheer to children at hospitals in Rome, Italy and Ljubljana, Slovenia pic.twitter.com/62E293E8bu — Reuters (@Reuters) December 23, 2021

Los valientes Santa Claus pertenecen a una asociación de rescates de cuevas, y mientras escalaron las paredes del hospital infantil, bailaron y saludaron a las personas que se asomaron por las ventas, mientras ellos colgaban de las cuerdas.

Una vez en el interior del pediátrico de Liubliana, los escaladores montaron una obra de teatro para divertir a los menores e hicieron un espectáculo de luces, a unas horas de comenzar las celebraciones de Navidad.

Santa Claus bucea en el acuario de París

Otro valiente Santa Claus se vio en el acuario de París, donde sorprendió a los niños nadando entre peces y mantarrayas.

Santa Claus posó y nadó entre los peces mientras se sumergía en su tanque, y todos los visitantes se reunieron a su alrededor durante la exhibición.

#SantaClaus llegó al acuario nacional de #Malta para alimentar a los peces y demás habitantes, que este año seguramente se han portado muy bien. 🐟 🐙 🤿



📷 @Reuters pic.twitter.com/VleRh9DVQV — adn40 (@adn40) December 2, 2020

Cabe destacar que cada año, un buzo con un traje tradicional de Santa Claus se une a los peces para alegrar a los visitantes como parte de la tradición navideña del acuario de París.

En los últimos días, varias personas se disfrazaron de Santa Claus para llevar alegría a los niños y que ellos se puedan tomar fotos con el personaje más característico de la celebración navideña.