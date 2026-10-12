Temblor hoy en México en vivo: ¿Dónde se registró sismo este 12 de octubre? Magnitud, epicentro y todo sobre la actividad sísmica al momento
¿Sentiste un temblor hoy lunes 12 de octubre? Consulta todos los sismos registrados en México con magnitud, epicentro e información de autoridades.
¿Sentiste un temblor hoy lunes 12 de octubre? Consulta todos los sismos sentidos en México con magnitud, epicentro e información actualizada de autoridades.
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¿Cómo se activa la alerta sísmica en el celular?
La alerta sísmica en el celular se activa en automático mediante la tecnología de difusión celular, la cual no requiere aplicaciones, saldo ni conexión a internet: al detectar un sismo peligroso, las antenas de telefonía lanzan un mensaje masivo e instantáneo a todos los teléfonos encendidos de la zona afectada, haciendo sonar un tono de alta prioridad y mostrando la notificación en pantalla sin importar si el teléfono está en silencio o en llamada.
EN VIVO temblor hoy 12 de octubre en México: Magnitud, epicentro y todo sobre los sismos de último momento
Temblor en Huetamo, Michoacán
El Servicio Sismológico Nacional reporta la actividad telúrica registrada la mañana de este lunes 12 de octubre de 2026 en la región de Tierra Caliente.
- Magnitud: 4.1
- Ubicación: 62 km al suroeste de Huetamo, Michoacán.
- Fecha y hora: 12 de octubre de 2026 a las 06:42.
Sismo de 4.1 en Tonalá, Chiapas
El Servicio Sismológico Nacional reporta la actividad telúrica registrada durante la madrugada de este lunes 12 de octubre de 2026 en aguas del Golfo de Tehuantepec.
- Magnitud: 4.1
- Ubicación: 110 km al suroeste de Tonalá, Chiapas.
- Fecha y hora: 12 de octubre de 2026 a las 02:57.