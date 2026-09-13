Temblor hoy en México en vivo: ¿Dónde se registró sismo este 13 de septiembre? Magnitud, epicentro y todo sobre la actividad sísmica al momento
¿Hubo un temblor hoy domingo 13 de septiembre? Consulta todos los movimientos telúricos sentidos en México con magnitud, epicentro e información de autoridades.
¿Sentiste un temblor hoy domingo 13 de septiembre? Consulta todos los movimientos telúricos sentidos en México con magnitud, epicentro e información actualizada de autoridades.
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¿En qué casos se activa la alerta sísmica en México?
La alerta sísmica en México se activa únicamente cuando un movimiento telúrico es detectado por los sensores del SASMEX en sus primeros segundos y su estimación de energía inicial supera los niveles de peligro preestablecidos para cada ciudad objetivo.
El sistema no se dispara con cualquier temblor: analiza la magnitud prevista, la aceleración del suelo y la distancia del epicentro a las zonas urbanas, emitiendo la señal de alerta solo si el sismo es lo suficientemente fuerte como para provocar daños significativos o una percepción intensa en la población receptora.
EN VIVO temblor hoy 13 de septiembre en México: Magnitud, epicentro y todo sobre los sismos de último momento
Sismo en Mapastepec, Chiapas
El Servicio Sismológico Nacional reportó un temblor de magnitud 4.0 registrado la tarde de este domingo 13 de septiembre de 2026 en el estado de Chiapas. El movimiento telúrico ocurrió a las 13:35, ubicando su epicentro en aguas del Océano Pacífico, a 81 kilómetros al suroeste de Mapastepec, con una profundidad de 20 kilómetros.
Sismo de magnitud 4.0 se registra al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas
El Servicio Sismológico Nacional reportó un movimiento telúrico de magnitud 4.0 ocurrido la mañana de este domingo 13 de septiembre de 2026 en las costas de Chiapas. El sismo se registró a las 11:49, situando su epicentro en aguas del Océano Pacífico, a 143 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, con una profundidad de 4 kilómetros.
Sismo de magnitud 4.0 se registra al sureste de Crucecita, Oaxaca
El Servicio Sismológico Nacional reportó un temblor de magnitud 4.0 ocurrido la madrugada de este domingo 13 de septiembre de 2026 en el estado de Oaxaca. El movimiento telúrico se registró a las 05:34, localizando su epicentro a 52 kilómetros al sureste de Las Crucecita, en la zona marítima de la costa oaxaqueña, con una profundidad de 23 kilómetros.