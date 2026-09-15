Temblor hoy en México en vivo: Se registran 10 sismos en el estado de Guerrero
¿Hubo un temblor hoy martes 15 de septiembre? Sigue el minuto a minuto de todos los sismos sentidos en México con magnitud, epicentro e información oficial.
¿Hubo un temblor hoy martes 15 de septiembre? Sigue el minuto a minuto de todos los sismos sentidos en México con magnitud, epicentro e información de las autoridades actualizada.
En Azteca Noticias te brindamos el reporte completo EN VIVO para que te mantengas informado.
¿En dónde sí suena la alerta sísmica?
La alerta sísmica en México suena únicamente en la Ciudad de México y en los estados de Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Puebla, Estado de México, Morelos, Jalisco y Colima. Esto se debe a que el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano opera con una red de sensores distribuidos a lo largo de la costa del Pacífico y la zona centro, emitiendo el aviso a través de altavoces públicos y señal celular exclusivamente en las ciudades urbanas conectadas que están expuestas a un riesgo real por la intensidad del movimiento.
EN VIVO temblor hoy 15 de septiembre en México: Magnitud, epicentro y todo sobre los sismos de último momento
Diez sismos sacude Guerrero
Se registraron 10 sismos durante la madrugada de este martes 15 de septiembre en el estado de Guerrero:
02:20:37 hrs | Magnitud 3.8 — Acapulco.
02:23:22 hrs | Magnitud 2.2 — San Marcos.
02:39:44 hrs | Magnitud 3.6 — Acapulco.
03:06:33 hrs | Magnitud 4.1 — Petatlán.
03:34:12 hrs | Magnitud 3.6 — Zihuatanejo.
03:57:41 hrs | Magnitud 3.6 — Cd Altamirano.
04:16:38 hrs | Magnitud 3.4 — Atoya de Álvarez.
04:22:29 hrs | Magnitud 3.4 — San Marcos.
04:35:44 hrs | Magnitud 3.4 — San Marcos.
04:49:06 hrs | Magnitud 2.8 — San Marcos.
Sismo de magnitud 4.1 se registra en Petatlán, Guerrero
El Servicio Sismológico Nacional reportó un temblor de magnitud 4.1 ocurrido durante la madrugada de este martes 15 de septiembre de 2026 en la Costa Grande de Guerrero.
El movimiento telúrico se registró a las 03:06, localizando su epicentro a 15 kilómetros al este de Petatlán, con una profundidad de 38 kilómetros.