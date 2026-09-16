Temblor hoy en México en vivo: ¿Dónde se registró sismo este 16 de septiembre? Magnitud, epicentro y todo sobre la actividad sísmica al momento

¿Hubo un temblor hoy miércoles 16 de septiembre? Consulta todos los sismos sentidos en México este día patrio con magnitud, epicentro e información de autoridades.

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¿Cuándo es el siguiente simulacro de sismo en México?

El próximo Simulacro Nacional se llevará a cabo el sábado 19 de septiembre de 2026 a las 12:00 horas.

En esta ocasión el ejercicio cobra especial relevancia al realizarse en fin de semana, lo que permitirá poner a prueba los planes de protección civil en hogares y espacios públicos.

A esa hora exacta sonará la alerta sísmica en los altavoces de las calles y se transmitirá la notificación masiva a los teléfonos celulares, bajo una hipótesis principal de sismo de magnitud 7.7 con epicentro en Tehuacán, Puebla.