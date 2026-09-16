Temblor hoy en México en vivo: ¿Dónde se registró sismo este 16 de septiembre? Magnitud, epicentro y todo sobre la actividad sísmica al momento
¿Hubo un temblor hoy miércoles 16 de septiembre? Consulta todos los sismos sentidos en México este día patrio con magnitud, epicentro e información oficial.
¿Hubo un temblor hoy miércoles 16 de septiembre? Consulta todos los sismos sentidos en México este día patrio con magnitud, epicentro e información de autoridades.
En Azteca Noticias te brindamos el reporte completo EN VIVO para que te mantengas informado.
¿Cuándo es el siguiente simulacro de sismo en México?
El próximo Simulacro Nacional se llevará a cabo el sábado 19 de septiembre de 2026 a las 12:00 horas.
En esta ocasión el ejercicio cobra especial relevancia al realizarse en fin de semana, lo que permitirá poner a prueba los planes de protección civil en hogares y espacios públicos.
A esa hora exacta sonará la alerta sísmica en los altavoces de las calles y se transmitirá la notificación masiva a los teléfonos celulares, bajo una hipótesis principal de sismo de magnitud 7.7 con epicentro en Tehuacán, Puebla.
EN VIVO temblor hoy 16 de septiembre en México: Magnitud, epicentro y todo sobre los sismos de último momento
¿Por qué tiembla tanto en México?
México tiembla tanto porque su territorio se encuentra situado sobre cinco placas tectónicas activas, Norteamericana, Cocos, Rivera, del Pacífico y del Caribe, dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico.
El factor principal es el proceso de subducción en la costa occidental, donde las placas oceánicas de Cocos y Rivera se deslizan por debajo de la Placa Norteamericana, atorándose y acumulando enormes presiones que, al liberarse bruscamente, generan las ondas sísmicas que percibimos en gran parte del país.
¿Cuál fue el sismo más fuerte de la madrugada?
El Servicio Sismológico Nacional reportó un temblor de magnitud 4.2 ocurrido la madrugada de este miércoles 16 de septiembre de 2026 en la cuenca del Océano Pacífico.
El movimiento telúrico se registró a las 04:59, localizando su epicentro a 132 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, con una profundidad superficial de 8.0 kilómetros.
Sismo en Ciudad Hidalgo, Chiapas
El Servicio Sismológico Nacional reportó un temblor de magnitud 4.0 ocurrido en los primeros minutos de este miércoles 16 de septiembre de 2026 mar adentro en la costa chiapaneca.
El movimiento telúrico se registró a las 00:54, situando su epicentro a 129 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, con una profundidad superficial de 3 kilómetros.