Temblor hoy en México en vivo: Tiembla siete veces en el estado de Guerrero
¿Sentiste un temblor hoy 17 de septiembre? Consulta todos los sismos sentidos en México este jueves con magnitud, epicentro e información de autoridades.
¿Sentiste un temblor hoy jueves 17 de septiembre? Consulta el minuto a minuto con todos los sismos sentidos en México con magnitud, epicentro e información oficial de autoridades.
En Azteca Noticias te brindamos el reporte EN VIVO para que te mantengas informado.
¿Por qué tiembla tanto en México?
México tiembla tanto porque su territorio se encuentra situado sobre cinco placas tectónicas activas, Norteamericana, Cocos, Rivera, del Pacífico y del Caribe, dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico.
El factor principal es el proceso de subducción en la costa occidental, donde las placas oceánicas de Cocos y Rivera se deslizan por debajo de la Placa Norteamericana, atorándose y acumulando enormes presiones que, al liberarse bruscamente, generan las ondas sísmicas que percibimos en gran parte del país.
Temblor hoy en México en vivo: ¿Dónde se registró sismo este 17 de septiembre? Magnitud, epicentro y todo sobre la actividad sísmica al momento
¿En dónde sí suena la alerta sísmica?
La alerta sísmica en México suena únicamente en la Ciudad de México y en los estados de Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Puebla, Estado de México, Morelos, Jalisco y Colima. Esto se debe a que el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano, SASMEX; opera con una red de sensores distribuidos a lo largo de la costa del Pacífico y la zona centro, emitiendo el aviso a través de altavoces públicos y señal celular exclusivamente en las ciudades urbanas conectadas que están expuestas a un riesgo real por la intensidad del movimiento.
¿Cuándo es el siguiente simulacro de sismo en México?
El próximo Simulacro Nacional se llevará a cabo el sábado 19 de septiembre de 2026 a las 12:00 horas. En esta ocasión el ejercicio cobra especial relevancia al realizarse en fin de semana, lo que permitirá poner a prueba los planes de protección civil en hogares y espacios públicos.
A esa hora exacta sonará la alerta sísmica en los altavoces de las calles y se transmitirá la notificación masiva a los teléfonos celulares, bajo una hipótesis principal de sismo de magnitud 7.7 con epicentro en Tehuacán, Puebla.
Siete sismos sacuden Guerrero
Fueron siete los temblores que se registraron en el estado de Guerrero:
02:45:51 hrs | Magnitud 3.0 — 47 km al ESTE de San Marcos.
03:17:32 hrs | Magnitud 3.5 — 9 km al OESTE de San Marcos.
03:30:56 hrs | Magnitud 3.1 — 27 km al SURESTE de Cd Altamirano.
03:36:16 hrs | Magnitud 3.1 — 26 km al ESTE de San Marcos.
04:29:02 hrs | Magnitud 3.8 — 66 km al SUROESTE de Ometepec.
04:47:11 hrs | Magnitud 3.3 — 30 km al SUR de Cd de Huitzuco.
04:56:23 hrs | Magnitud 3.3 — 15 km al SURESTE de Atoya de Álvarez.
Sismo de 4.1 en Río Grande, Oaxaca
El Servicio Sismológico Nacional reportó un temblor de magnitud 4.1 registrado la mañana de este jueves 17 de septiembre de 2026 en la región de la Costa oaxaqueña. El movimiento telúrico ocurrió a las 05:36, ubicando su epicentro a 46 kilómetros al norte de Río Grande, Oaxaca, con una profundidad superficial de 2 kilómetros.