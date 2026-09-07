Temblor hoy en México en vivo: Sismo en Acapulco, Guerrero

¿Sentiste un temblor hoy lunes 7 de septiembre? Consulta el minuto a minuto de todos los sismos sentidos en México con magnitud, epicentro e información actualizada de autoridades.

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¿Cómo se activa la alerta sísmica en el celular?

La alerta sísmica en el celular se activa en automático mediante la tecnología de difusión celular ,la cual no requiere aplicaciones, saldo ni conexión a internet: al detectar un sismo peligroso, las antenas de telefonía lanzan un mensaje masivo e instantáneo a todos los teléfonos encendidos de la zona afectada, haciendo sonar un tono de alta prioridad y mostrando la notificación en pantalla sin importar si el teléfono está en silencio o en llamada.