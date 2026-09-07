Temblor hoy en México en vivo: Sismo en Acapulco, Guerrero
¿Sentiste un temblor hoy lunes 7 de septiembre? Consulta todos los sismos sentidos en México con magnitud, epicentro e información de autoridades actualizada.
¿Sentiste un temblor hoy lunes 7 de septiembre? Consulta el minuto a minuto de todos los sismos sentidos en México con magnitud, epicentro e información actualizada de autoridades.
En Azteca Noticias te brindamos el reporte EN VIVO para que te mantengas informado.
¿Cómo se activa la alerta sísmica en el celular?
La alerta sísmica en el celular se activa en automático mediante la tecnología de difusión celular ,la cual no requiere aplicaciones, saldo ni conexión a internet: al detectar un sismo peligroso, las antenas de telefonía lanzan un mensaje masivo e instantáneo a todos los teléfonos encendidos de la zona afectada, haciendo sonar un tono de alta prioridad y mostrando la notificación en pantalla sin importar si el teléfono está en silencio o en llamada.
Temblor hoy en México en vivo: ¿Dónde se registró sismo este 7 de septiembre? Magnitud, epicentro y todo sobre la actividad sísmica al momento,
Temblor en Acapulco, Guerrero
El Servicio Sismológico Nacional reportó un temblor de magnitud 4.1 registrado en las primeras horas de este lunes 7 de septiembre de 2026 en la costa de Guerrero.
El movimiento telúrico ocurrió a las 00:58, situando su epicentro a tan solo 8 kilómetros al este del puerto de Acapulco, a una profundidad de 23.5 kilómetros.
Sismo de magnitud 4.0 se registra frente a las costas de Huixtla, Chiapas
El Servicio Sismológico Nacional reportó un temblor de magnitud 4.0 ocurrido durante la madrugada de este lunes 7 de septiembre de 2026 en el estado de Chiapas.
El sismo se registró a las 04:15, ubicando su epicentro en la zona marina a 141 kilómetros al suroeste del municipio de Huixtla, a una profundidad de 10 kilómetros.