Lista de carreteras de México cerradas hoy por accidentes y bloqueos
Esta es la situación de las carreteras en el país: accidentes, bloqueos o cierres por algún percance que pueden afectar tu ruta hoy 17 de septiembre 2026.
Que tus viajes no se vean afectados de manera crucial hoy 17 de septiembre 2026; consulta nuestras actualizaciones en vivo sobre la situación en las carreteras para este jueves.
Volcadura de camioneta provoca cierre parcial en la carretera México-Querétaro a la altura de Ojo de Agua
Liberan la circulación tras accidente en Veracruz
Liberan la circulación tras accidente cerca del kilómetro 105+000 de la carretera Xalapa- Veracruz con dirección a Veracruz.
#VialidadLibre en #Veracruz tras accidente cerca del km 105+000 de la carretera Xalapa- Veracruz con dirección Veracruz, Ver. Maneje con precaución.— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) September 17, 2026
Normalizan el flujo vehicular en la Minatitlán-Córdoba
La circulación se restableció en el kilómetro 001+000 de la carretera Minatitlán-Córdoba, con dirección a Córdoba, Veracruz. Las cuadrillas retiraron los vehículos involucrados en el percance vial y concluyeron las maniobras de limpieza, devolviendo la fluidez al tránsito en la zona.
#VialidadLibre en #Veracruz tras #AccidenteVial cerca del km 001+000 de la carretera Minatitlán - Córdoba con dirección Córdoba, Ver. Maneje con precaución— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) September 17, 2026
Liberan la circulación en la carretera Coatzacoalcos-Villahermosa tras percance vial en Tabasco
La circulación quedó completamente restablecida sobre el kilómetro 108+300 de la carretera Coatzacoalcos-Villahermosa, a la altura de la localidad Gregorio Méndez, en Tabasco.
El flujo vehicular volvió a la normalidad en la zona tras concluir las maniobras para atender un percance vial que mantenía afectaciones en el tramo.
#VialidadLibre en #Tabasco tras #AccidenteVial cerca del km. 108+300 de la carretera Coatzacoalcos-Villahermosa, a la altura de la localidad Gregorio Méndez. Maneje con precaución.— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) September 17, 2026
Percance vehicular complica el paso en la Minatitlán-Córdoba
Un percance vial a la altura del kilómetro 001+000 de la carretera Minatitlán-Córdoba mantiene un cierre parcial de la circulación en el estado de Veracruz. El tránsito avanza de forma lenta sobre el tramo con dirección a Córdoba mientras continúan las labores para retirar la obstrucción y normalizar el flujo vehicular.
#PrecauciónVial en #Veracruz se registra cierre parcial de circulación tras #AccidenteVial cerca del km 001+000 de la carretera Minatitlán - Córdoba con dirección Córdoba, Ver. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/LJ1f26JfNr— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) September 17, 2026
Tránsito lento sobre la vía Xalapa-Veracruz rumbo al puerto por percance vehicular
Un accidente vial en el kilómetro 105+000 de la carretera Xalapa-Veracruz mantiene un cierre parcial de la circulación con dirección al puerto de Veracruz. La obstrucción de carriles entorpece el flujo de vehículos en el tramo, por lo que el tránsito registra avance lento mientras avanzan las maniobras de atención en el punto.
#PrecauciónVial en #Veracruz se registra cierre parcial de circulación tras #AccidenteVial cerca del km 105+000 de la carretera Xalapa- Veracruz con dirección Veracruz, Ver. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/tOT5BHqsnZ— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) September 17, 2026
Cierre parcial en la autopista Tulancingo-Tihuatlán por accidente vial a la altura de Puebla
Un accidente vial en el kilómetro 007+500 de la carretera Tulancingo-Tihuatlán mantiene un cierre parcial de la circulación en territorio del estado de Puebla. La reducción de carriles alenta el tránsito de vehículos con dirección a Tihuatlán, Veracruz, mientras se realizan las maniobras correspondientes en el punto del percance.
#PrecauciónVial en #Puebla se registra cierre parcial de circulación tras #AccidenteVial cerca del km 007+500 de la carretera Tulancingo - Tihuatlán con dirección Tihuatlán, Ver. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/fSPfbt2M8A— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) September 17, 2026
Accidente en la México-Querétaro
La carretera México-Querétaro permanece parcialmente cerrada, a la altura del municipio de Ojo de Agua, debido a la volcadura de una camioneta.
#TomePrecauciones en #EdoMéx continua cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del km. 071+000 de la carretera México-Querétaro, a la altura del Mpio. Ojo de Agua, con dirección a Querétaro. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/5ddNGbXidR— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) September 17, 2026