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Lista de carreteras de México cerradas hoy por accidentes y bloqueos

Esta es la situación de las carreteras en el país: accidentes, bloqueos o cierres por algún percance que pueden afectar tu ruta hoy 17 de septiembre 2026.

EN VIVO Tráfico en la autopista México-Puebla
¿Qué sucede en la autopista?|Azteca Noticias

Escrito por: Ollinka Méndez, Iván Ramírez

Que tus viajes no se vean afectados de manera crucial hoy 17 de septiembre 2026; consulta nuestras actualizaciones en vivo sobre la situación en las carreteras para este jueves.

Volcadura de camioneta provoca cierre parcial en la carretera México-Querétaro a la altura de Ojo de Agua

Liberan la circulación tras accidente en Veracruz

Liberan la circulación tras accidente cerca del kilómetro 105+000 de la carretera Xalapa- Veracruz con dirección a Veracruz.

Normalizan el flujo vehicular en la Minatitlán-Córdoba

La circulación se restableció en el kilómetro 001+000 de la carretera Minatitlán-Córdoba, con dirección a Córdoba, Veracruz. Las cuadrillas retiraron los vehículos involucrados en el percance vial y concluyeron las maniobras de limpieza, devolviendo la fluidez al tránsito en la zona.

Liberan la circulación en la carretera Coatzacoalcos-Villahermosa tras percance vial en Tabasco

La circulación quedó completamente restablecida sobre el kilómetro 108+300 de la carretera Coatzacoalcos-Villahermosa, a la altura de la localidad Gregorio Méndez, en Tabasco.

El flujo vehicular volvió a la normalidad en la zona tras concluir las maniobras para atender un percance vial que mantenía afectaciones en el tramo.

Percance vehicular complica el paso en la Minatitlán-Córdoba

Un percance vial a la altura del kilómetro 001+000 de la carretera Minatitlán-Córdoba mantiene un cierre parcial de la circulación en el estado de Veracruz. El tránsito avanza de forma lenta sobre el tramo con dirección a Córdoba mientras continúan las labores para retirar la obstrucción y normalizar el flujo vehicular.

Tránsito lento sobre la vía Xalapa-Veracruz rumbo al puerto por percance vehicular

Un accidente vial en el kilómetro 105+000 de la carretera Xalapa-Veracruz mantiene un cierre parcial de la circulación con dirección al puerto de Veracruz. La obstrucción de carriles entorpece el flujo de vehículos en el tramo, por lo que el tránsito registra avance lento mientras avanzan las maniobras de atención en el punto.

Cierre parcial en la autopista Tulancingo-Tihuatlán por accidente vial a la altura de Puebla

Un accidente vial en el kilómetro 007+500 de la carretera Tulancingo-Tihuatlán mantiene un cierre parcial de la circulación en territorio del estado de Puebla. La reducción de carriles alenta el tránsito de vehículos con dirección a Tihuatlán, Veracruz, mientras se realizan las maniobras correspondientes en el punto del percance.

Accidente en la México-Querétaro

La carretera México-Querétaro permanece parcialmente cerrada, a la altura del municipio de Ojo de Agua, debido a la volcadura de una camioneta.

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