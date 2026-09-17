Lista de carreteras de México cerradas hoy por accidentes y bloqueos

La circulación quedó completamente restablecida sobre el kilómetro 108+300 de la carretera Coatzacoalcos-Villahermosa, a la altura de la localidad Gregorio Méndez, en Tabasco.

El flujo vehicular volvió a la normalidad en la zona tras concluir las maniobras para atender un percance vial que mantenía afectaciones en el tramo.