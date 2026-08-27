Tráfico en la autopista México-Puebla hoy: Noticias sobre bloqueos y accidentes EN VIVO este 27 de agosto
¿Sales a carretera? Consulta el reporte EN VIVO sobre obras, accidentes, bloqueos y manifestaciones este jueves 27 de agosto.
En Azteca Noticias te mantenemos actualizado con todos los bloqueos, manifestaciones, accidentes y obras en las principales carreteras del país.
Hoy jueves 27 de agosto, no salgas sin consultar antes la información EN VIVO para que no te tomen por sorpresa y llegues a tiempo a tu destino.
Bloqueos, manifestaciones, accidentes y obras hoy 27 de agosto
Cierre en Chamapa- Lechería
Accidente en el km 26 hay reducción en ambos sentidos.
Cierre en la Cuernavaca- Acapulco
En el km 98 con dirección a Acapulco hay reducción de carriles por mantenimiento.
Cierre en Michoacán
Accidente de tráiler en el km 296+000 de la Maravatío-Zapotlanejo con dirección a Morelia.
#TomePrecauciones en #Michoacan continua cierre parcial de circulación por conclusión de maniobras tras #AccidenteVial cerca del km. 296+000 de la carretera Maravatío-Zapotlanejo, con dirección Morelia. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/F2KNQwYPQj— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) August 27, 2026
Accidente en la Poza Rica- Veracruz
Cierre parcial por volcadura de tráiler en el km 121+800.
#TomePrecauciones en #Veracruz continua cierre parcial de circulación por conclusión de maniobras tras #AccidenteVial cerca del km. 121+800 de la carretera Poza Rica-Veracruz, atienda indicación vial. pic.twitter.com/VjE0KSNYfV— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) August 27, 2026