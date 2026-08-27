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Tráfico en la autopista México-Puebla hoy: Noticias sobre bloqueos y accidentes EN VIVO este 27 de agosto

¿Sales a carretera? Consulta el reporte EN VIVO sobre obras, accidentes, bloqueos y manifestaciones este jueves 27 de agosto.

Carreteras 27 de agosto
|Guardia Nacional Carreteras

Escrito por: Amparo Castañeda

En Azteca Noticias te mantenemos actualizado con todos los bloqueos, manifestaciones, accidentes y obras en las principales carreteras del país.
Hoy jueves 27 de agosto, no salgas sin consultar antes la información EN VIVO para que no te tomen por sorpresa y llegues a tiempo a tu destino.

Bloqueos, manifestaciones, accidentes y obras hoy 27 de agosto

Cierre en Chamapa- Lechería

Accidente en el km 26 hay reducción en ambos sentidos.

Cierre en la Cuernavaca- Acapulco

En el km 98 con dirección a Acapulco hay reducción de carriles por mantenimiento.

Cierre en Michoacán

Accidente de tráiler en el km 296+000 de la Maravatío-Zapotlanejo con dirección a Morelia.

Accidente en la Poza Rica- Veracruz

Cierre parcial por volcadura de tráiler en el km 121+800.

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