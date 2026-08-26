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Bloqueos y tráfico en la México-Toluca hoy EN VIVO: ¿Qué pasa en la autopista este 26 de agosto?

Antes de salir a carretera hoy, consulta toda la información sobre bloqueos, manifestaciones, accidentes y obras EN VIVO este 26 de agosto.

Carreteras 26 de agosto
|Guardia Nacional Carreteras

Escrito por: Amparo Castañeda

¿Sales a carretera? En Azteca Noticias te mantenemos actualizado acerca de todos los bloqueos, manifestaciones, accidentes y obras que hay en las principales vías que conectan nuestro país.
Este 26 de agosto consulta EN VIVO el reporte para que no te tomen por sorpresa y llegues a tiempo a tu destino.

Bloqueos, manifestaciones, accidentes y obras

Cierre en la México- Querétaro

A la altura de Ojo de Agua en el km 083+100 con dirección a Tepeji hubo un accidente.

Accidente en la México- Querétaro

Cierre parcial en el km 84 con dirección a CDMX.

Accidente en el Libramiento Noroeste de Monterrey

En el km 009+000 con dirección a Escobedo hay cierre parcial.

Cerrada la México- Querétaro

En el km 72 con dirección a CDMX hubo un accidente y hay carga vehicular.

Cierre en Lagos de Moreno- Guadalajara

Accidente en el km 081+300 provoca cierre en ambos sentidos.

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