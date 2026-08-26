Bloqueos y tráfico en la México-Toluca hoy EN VIVO: ¿Qué pasa en la autopista este 26 de agosto?
Antes de salir a carretera hoy, consulta toda la información sobre bloqueos, manifestaciones, accidentes y obras EN VIVO este 26 de agosto.
¿Sales a carretera? En Azteca Noticias te mantenemos actualizado acerca de todos los bloqueos, manifestaciones, accidentes y obras que hay en las principales vías que conectan nuestro país.
Este 26 de agosto consulta EN VIVO el reporte para que no te tomen por sorpresa y llegues a tiempo a tu destino.
Bloqueos, manifestaciones, accidentes y obras
Cierre en la México- Querétaro
A la altura de Ojo de Agua en el km 083+100 con dirección a Tepeji hubo un accidente.
#TomePrecauciones en #EdoMéx continua cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del km. 083+100 de la carretera México-Querétaro, a la altura del Mpio. Ojo de Agua, con dirección a Tepeji del Río. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/lBYNFCJePS— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) August 26, 2026
Accidente en la México- Querétaro
Cierre parcial en el km 84 con dirección a CDMX.
Accidente en el Libramiento Noroeste de Monterrey
En el km 009+000 con dirección a Escobedo hay cierre parcial.
#TomePrecauciones en #NL continua cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del km. 009+000 de la carretera Libramiento Noroeste de Monterrey, a la altura del fraccionamiento Dominio Cumbres, en dirección a Escobedo. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/Bso6yD5sZC— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) August 26, 2026
Cerrada la México- Querétaro
En el km 72 con dirección a CDMX hubo un accidente y hay carga vehicular.
Cierre en Lagos de Moreno- Guadalajara
Accidente en el km 081+300 provoca cierre en ambos sentidos.