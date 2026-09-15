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Bloqueos y tráfico en la autopista México-Querétaro EN VIVO hoy: ¿Qué pasa en la carretera este 15 de septiembre 2026?

Situación actual en las carreteras de México hoy 15 de septiembre 2026; traemos para ti todo sobre las manifestaciones o accidentes en la autopista EN VIVO.

EN VIVO Tráfico y bloqueos en la autopista México-Querétaro
Viaja por las carreteras de México informado con nuestras actualizaciones en vivo.|GN

Escrito por: Ollinka Méndez

Si viajas por carretera consulta nuestras actualizaciones sobre: accidentes, manifestaciones, bloqueos en autopistas o cualquier situación que afecte tu ruta y tiempo de llegada. Te informamos en vivo.

Bloqueos y tráfico en la autopista México-Querétaro EN VIVO hoy: ¿Qué pasa en la carretera este 15 de septiembre 2026?

Accidente vial complica eltránsito en la Tihuatlán-El Palmar rumbo a Tihuatlán

Cierre parcial de la circulación debido a un accidente vial cerca del kilómetro 183+700 de la carretera Tihuatlán-El Palmar, en el estado de Veracruz. La afectación se registra con dirección a Tihuatlán, por lo que las autoridades solicitan a los conductores extremar precauciones y atender las indicaciones del personal en la zona.

Volcadura en autopista México-Toluca

Un tráiler volcó en la autopista México-Toluca, a la altura del kilómetro 29, en Cuajimalpa.

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