Bloqueos y tráfico en la autopista México-Querétaro EN VIVO hoy: ¿Qué pasa en la carretera este 15 de septiembre 2026?

Cierre parcial de la circulación debido a un accidente vial cerca del kilómetro 183+700 de la carretera Tihuatlán-El Palmar, en el estado de Veracruz. La afectación se registra con dirección a Tihuatlán, por lo que las autoridades solicitan a los conductores extremar precauciones y atender las indicaciones del personal en la zona.

#Tomeprecauciones en #Veracruz se registra cierre parcial por #AccidenteVial cerca del Km 183+700 de la carretera Tihuatlán-El Palmar dirección Tihuatlán. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/Rcq4ysmn62 — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) September 15, 2026