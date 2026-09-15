Bloqueos y tráfico en la autopista México-Querétaro EN VIVO hoy: ¿Qué pasa en la carretera este 15 de septiembre 2026?
Situación actual en las carreteras de México hoy 15 de septiembre 2026; traemos para ti todo sobre las manifestaciones o accidentes en la autopista EN VIVO.
Si viajas por carretera consulta nuestras actualizaciones sobre: accidentes, manifestaciones, bloqueos en autopistas o cualquier situación que afecte tu ruta y tiempo de llegada. Te informamos en vivo.
Bloqueos y tráfico en la autopista México-Querétaro EN VIVO hoy: ¿Qué pasa en la carretera este 15 de septiembre 2026?
Accidente vial complica eltránsito en la Tihuatlán-El Palmar rumbo a Tihuatlán
Cierre parcial de la circulación debido a un accidente vial cerca del kilómetro 183+700 de la carretera Tihuatlán-El Palmar, en el estado de Veracruz. La afectación se registra con dirección a Tihuatlán, por lo que las autoridades solicitan a los conductores extremar precauciones y atender las indicaciones del personal en la zona.
#Tomeprecauciones en #Veracruz se registra cierre parcial por #AccidenteVial cerca del Km 183+700 de la carretera Tihuatlán-El Palmar dirección Tihuatlán. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/Rcq4ysmn62— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) September 15, 2026
Volcadura en autopista México-Toluca
Un tráiler volcó en la autopista México-Toluca, a la altura del kilómetro 29, en Cuajimalpa.
Informamos que en la Autopista México-Toluca en el km 29 se volcó un trailer que transporta refresco sobre su costado derecho.#Laborando@JefeVulcanoCova pic.twitter.com/YeGDDcFcf9— Bomberos Ciudad de México Oficial (@Bomberos_CDMX) September 15, 2026