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Bloqueos y tráfico en la autopista México-Querétaro EN VIVO hoy: ¿Qué pasa en la carretera este 8 de septiembre 2026?

¿Viajas por la carretera de México este martes? Toma previsiones y revisa el estado de las vías de comunicación ante posibles bloqueos o cierres.

EN VIVO Tráfico y bloqueos
Situación de las carreteras en México hoy.|GN

Escrito por: Ollinka Méndez

Hoy, martes 8 de septiembre de 2026, conoce el estado que guardan las carreteras de México, con el objetivo de que puedas tomar previsiones ante posibles bloqueos o cierres de dichas vías y planear mejor tus traslados por el país.

En Azteca Noticias traemos para ti un monitoreo sobre la situación de las autopistas para que no te tome por sorpresa en tu ruta.

Bloqueos y tráfico en la autopista México-Querétaro EN VIVO hoy: ¿Qué pasa en la carretera este 8 de septiembre 2026?

Liberan la México-Querétaro a la altura de Tepotzotlán tras retirar accidente

La circulación quedó completamente despejada cerca del kilómetro 042+900 de la carretera México-Querétaro, a la altura de la caseta de cobro de Tepotzotlán, en el Estado de México. El retiro del percance vehicular restableció el flujo normal de automóviles en la zona, aunque se recomienda mantener precauciones al conducir.

Choque en la autopista Maravatío-Zapotlanejo

Un accidente vehicular mantiene restringida la circulación de manera parcial cerca del kilómetro 426+900 de la autopista Maravatío-Zapotlanejo, a la altura de la caseta de cobro "Ocotlán", en el municipio de Ocotlán, Jalisco. La afectación al tránsito se registra con dirección a Maravatío de Ocampo, Michoacán, por lo que se recomienda reducir la velocidad al aproximarse al tramo.

Accidente vial provoca cierre parcial en la carretera Guadalajara-Tepic a la altura de Zapopan

Un percance vial mantiene restringida la circulación de manera parcial cerca del kilómetro 11 de la carretera Guadalajara-Tepic, en las inmediaciones de la colonia San Juan Ocotán, dentro del municipio de Zapopan. La afectación al tránsito se registra con dirección hacia Tepic, por lo que se recomienda anticipar frenados y atender las señalamientos de la zona.

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