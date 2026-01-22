“Boro” regresa a casa: el perrito perdido tras fatal accidente de tren en España

En medio del luto, las tareas de rescate y la investigación por el grave accidente de tren ocurrido en Córdoba, España, una buena noticia llegó luego de varios días, y todo gracias a un ser de cuatro patas: "Boro".

Este animalito mezcla de Schnauzer y perro de agua, perdido tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad el pasado 18 de enero, fue encontrado con vida cuatro días después del siniestro.

¿Cómo se perdió el perrito "Boro"?

La noche del domingo, uno de los trenes que viajaba hacia Madrid salió de las vías por causas que aún se investigan e impactó contra otro convoy.

La tragedia dejó un saldo de más de 40 personas muertas y más de 120 heridas, convirtiéndose en uno de los accidentes ferroviarios más graves en España en los últimos años.

Entre los heridos, se encontraba Ana García Aranda, de 26 años, quien viajaba junto a su hermana embarazada y su perro de nombre "Boro". Ambas mujeres resultaron heridas; la hermana fue ingresada en la unidad de cuidados intensivos, pero al momento de rescatar a todos los integrantes, el perrito ya no estaba.

Se viraliza la búsqueda de "Boro"

Durante los días posteriores, familiares de García Aranda difundieron la desaparición del animal a través de redes sociales y medios locales.

En medio del dolor y de la solidaridad de las personas, varias fotografías del perro, de tamaño mediano y pelaje negro con cejas blancas, comenzaron a circular en redes sociales; lo que ayudó que voluntarios, Guardia Civil y brigadistas se unieran la búsqueda.

Según fuentes oficiales, la Guardia Civil y brigadas forestales rastrearon la zona tras varios avistamientos. Pero fue el miércoles cuando agentes localizaron a un can con las mismas características de "Boro" cerca del área del accidente, pero este huyó al intentar acercarse.

El jueves por la mañana, bomberos forestales lograron finalmente capturarlo con ayuda de un perrita en celo. De acuerdo con medios locales, el perro pasó cuatro días en la Sierra Morena, expuesto a las bajas temperaturas nocturnas y sin supervisión humana.

🔴 Boro, el perro desaparecido tras el accidente de tren de Adamuz (Córdoba), se reúne finalmente con su dueña



▪️El animal había permanecido desaparecido varios días hasta ser avistado en varias ocasiones por vecinos y agentes



📹 Nicolás Rivas ( @RTVEAndalucia ) pic.twitter.com/XHkLLktK1v — Radio 5 (@radio5_rne) January 22, 2026

Familia se reencuentra con "Boro"

Tras ser rescatado, en animalito fue entregado a familiares de su dueña. Las imágenes del reencuentro fueron compartidas por los equipos de emergencia y rápidamente replicadas en redes sociales, donde usuarios destacaron el hallazgo como una de las pocas noticias positivas tras la tragedia.

Ahora, Ana espera que su hermana despierte y que, pese a la tragedia, sepa que su bebé esté fuera de peligro, al igual que "Boro".