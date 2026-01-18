Dos trenes se descarrilan en Córdoba, España; hay heridos

Este domingo 18 de enero de 2026, dos trenes se descarrilaron en España, en la región de Córdoba, debido a que uno de ellos invadió una vía contigua. El incidente sucedió alrededor de las 18:40 horas, tiempo local, 11:40 horas tiempo del centro de México, aproximadamente.

Se trata de un convoy de Iryo, el cual viajaba a Málaga a Madrid, el cual se impactó con el AVE (Alta Velocidad Española) que cubría la ruta Madrid-Huelva. Aún es desconocido el número de personas heridas.

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) de España informó que suspendió la circulación de trenes entre Madrid y Andalucía, hasta nuevo aviso. Servicios de emergencia ya acuden al lugar del descarrilamiento.

El tren de LD AV Iryo 6189 Málaga - Pta de Atocha ha descarrilado en los desvíos de entrada de vía 1 de Adamuz, invadiendo la vía contigua. Por vía contigua circulaba tren de LD AV 2384 Pta. de Atocha - Huelva , que también ha descarrilado. — INFOAdif (@InfoAdif) January 18, 2026