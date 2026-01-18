Logo Inklusion Sitio accesible
Dos trenes se descarrilan en Córdoba, España; hay heridos

Dos trenes de dos líneas distintas se descarrilaron este domingo en la región de Córdoba, España; las autoridades cerraron la circulación ferroviaria.

Imagen de dos trenes AVE de Renfe España.
Esto sabemos del descarrilamiento de trenes en España. |Unsplash.
Mundo

Escrito por:  César Contreras

Este domingo 18 de enero de 2026, dos trenes se descarrilaron en España, en la región de Córdoba, debido a que uno de ellos invadió una vía contigua. El incidente sucedió alrededor de las 18:40 horas, tiempo local, 11:40 horas tiempo del centro de México, aproximadamente.

Se trata de un convoy de Iryo, el cual viajaba a Málaga a Madrid, el cual se impactó con el AVE (Alta Velocidad Española) que cubría la ruta Madrid-Huelva. Aún es desconocido el número de personas heridas.

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) de España informó que suspendió la circulación de trenes entre Madrid y Andalucía, hasta nuevo aviso. Servicios de emergencia ya acuden al lugar del descarrilamiento.

