Dos trenes se descarrilan en Córdoba, España; hay heridos
Dos trenes de dos líneas distintas se descarrilaron este domingo en la región de Córdoba, España; las autoridades cerraron la circulación ferroviaria.
Este domingo 18 de enero de 2026, dos trenes se descarrilaron en España, en la región de Córdoba, debido a que uno de ellos invadió una vía contigua. El incidente sucedió alrededor de las 18:40 horas, tiempo local, 11:40 horas tiempo del centro de México, aproximadamente.
Se trata de un convoy de Iryo, el cual viajaba a Málaga a Madrid, el cual se impactó con el AVE (Alta Velocidad Española) que cubría la ruta Madrid-Huelva. Aún es desconocido el número de personas heridas.
El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) de España informó que suspendió la circulación de trenes entre Madrid y Andalucía, hasta nuevo aviso. Servicios de emergencia ya acuden al lugar del descarrilamiento.
El tren de LD AV Iryo 6189 Málaga - Pta de Atocha ha descarrilado en los desvíos de entrada de vía 1 de Adamuz, invadiendo la vía contigua. Por vía contigua circulaba tren de LD AV 2384 Pta. de Atocha - Huelva , que también ha descarrilado.— INFOAdif (@InfoAdif) January 18, 2026
Estamos volviendo de Córdoba en @iryo_eu y ha descarrilado el tren. Los de nuestro vagón estamos bien, los del resto de vagones no lo sabemos. Hay humo y están pidiendo un médico 😮💨 pic.twitter.com/QT6Q6KAfZ5— Adri Vélez 🦌🇵🇸 (@ibuprofeno600mg) January 18, 2026