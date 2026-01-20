¡Otro accidente ferroviario en España! Descarrilamiento de tren en Gelida, Barcelona, deja al menos 15 heridos y una persona fallecida

Este martes, otro accidente ferroviario sacudió a España . Un tren de la línea R4 del servicio de transporte de Rodalies, que realizaba su ruta habitual entre Manresa y Sant Vicenç de Calders, sufrió un impacto devastador al chocar contra un muro de contención que se desplomó sobre las vías.

La tragedia, ocurrida entre las estaciones de Sant Sadurní d’Anoia y Gelida (perteneciente a la provincia de Barcelona), ha cobrado la vida del maquinista y ha dejado al menos 15 personas heridas, tres de ellas en estado de gravedad.

Informació preliminar #Gelida:



Per aquest accident de tren, el SEM està atenent almenys 15 persones afectades.



S’han activat fins el moment 11 ambulàncies i 1 equip conjunt @bomberscat - SEM.@emergenciescat #FERROCAT — SEM. Generalitat (@semgencat) January 20, 2026

¿Qué provocó el accidente ferroviario en España?

Los primeros reportes locales apuntan a que las intensas lluvias que han azotado a la región en los últimos días fueron el detonante del desastre. El agua habría debilitado el terreno hasta provocar que la estructura de contención colapsara justo al paso del convoy.

El impacto frontal fue inevitable, transformando un trayecto cotidiano en una escena de emergencia que movilizó a varias unidades médicas y equipos de bomberos para rescatar a los pasajeros entre los restos del tren.

Heridos y respuesta de autoridades en Gelida, España

El alcalde de Gelida, Lluís Valls, confirmó que la situación fue crítica desde el primer aviso a las 21:02 horas. Además de los heridos graves , el resto de los afectados presentan lesiones leves, pero el impacto emocional entre los viajeros es profundo.

Las consejeras de Territorio e Interior se desplazaron al kilómetro 64 de la vía para supervisar las tareas de rescate y asegurar que todos los afectados recibieran atención prioritaria en una noche marcada por el caos climático.

A Gelida, després de fer una revisió de tot el comboi, hem confirmat que no quedava ningú a l'interior. Estem revisant revisar la part de sota del tren i fem una batuda per la zona per descartar més víctimes.

Continuem assegurant la zona per treballar amb seguretat.#bomberscat pic.twitter.com/KnAiibJGQw — Bombers (@bomberscat) January 20, 2026

Caos en la red de trenes: Otros incidentes por las lluvias

El choque en Gelida no fue el único problema ferroviario de la jornada. En Girona, la línea R1 también sufrió un susto importante cuando un tren descarriló entre Blanes y Maçanet tras toparse con rocas caídas en la vía.

Afortunadamente, en este segundo incidente no hubo heridos, pero obligó a suspender el servicio.

Accidente de trenes en Córdoba, España

Este evento se suma a la tragedia ocurrida en la zona de Adamuz, Córdoba, que ha dejado una escena de destrucción total. Un tren de la empresa Iryo, que viajaba de Málaga a Madrid, se salió de los rieles e invadió la vía contigua, impactando de frente contra un tren Alvia que se dirigía hacia Huelva.

El choque fue inevitable y brutal; los últimos informes confirman la muerte de 41 personas y cientos de heridos. Adif ha suspendido totalmente la circulación entre Madrid y Andalucía mientras los equipos de rescate trabajan sin descanso para liberar a los pasajeros atrapados entre los vagones volcados.