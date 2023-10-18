Encuentran cadáver flotando junto a la Isla de las Muñecas en Xochimilco

¡Terror en la Isla de las Muñecas! O al menos eso fue lo que experimentaron los que esta tarde encontraron el cadáver flotando en este emblemático punto dentro de los canales de Xochimilco.

Luego de recibir el reporte, las autoridades se movilizaron hasta dicho punto para llevar a cabo las labores de recuperación e identificación. Al tratarse de los canales, fue necesario trasladarse en lancha para acceder donde se encontraba el cuerpo de un hombre.

Familiares del señor que cayó al canal lo buscaban desde el fin de semana

Luego de que las autoridades ministeriales recuperaron el cuerpo que efectivamente era un hombre, el cual identificado como Delfino López, de 63 años de edad.

De acuerdo con los primeros reportes, el adulto mayor murió ahogado el fin de semana, día en el que cayó al agua. Luego de identificarlo, su familia fue localizada, la cual confirmó que lo buscaban desde hace días.

¿Cómo buscar a una persona en la SEMEFO?

Si al igual que la familia del señor Delfino en Xochimilco, te encuentras en la desafortunada situación de necesitar buscar a una persona y sospechas que falleció, puedes acudir al Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO) de la CDMX, antes Servicio Médico Forense (SEMEFO).

Ten en cuenta que para poder buscar a un familiar que posiblemente fallecido, es necesario que un familiar directo complete el trámite llamado “Búsqueda de Personas Extraviadas o Ausentes” y presente lo siguiente en las instalaciones:



Una identificación oficial que puede ser INE o Pasaporte. Proporcionar información general como el nombre de la persona extraviada, edad, si tiene señas particulares, datos dentales, si tiene enfermedades o si tomaba medicamentos. Fotografías recientes, una identificación oficial, historia médica y CURP. Completar la solicitud junto con dos familiares o un familiar y un testigo, los cuales deben presentar su INE.

El trámite de búsqueda puede llevarse a cabo de lunes a viernes de 10:00 a 19:00 horas, así como los fines de semana y días festivos de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas.