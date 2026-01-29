Encuentran a pareja de comerciantes asesinada y calcinada en Guanajuato; grupo armado los secuestró en Michoacán

Lo que comenzó como una pesadilla la madrugada del 3 de enero terminó en una confirmación dolorosa para los familiares de Raúl Lara Lemus y Damaris Contreras Cervantes. La pareja de comerciantes, originaria de Michoacán, fue localizada sin vida en el estado vecino de Guanajuato.

Tras semanas de incertidumbre, las pruebas de ADN finalmente le pusieron nombre a los restos encontrados, cerrando un capítulo de búsqueda pero abriendo uno de exigencia de justicia.

Así secuestraron a la pareja de comerciantes en Michoacán

De acuerdo a medios locales, el crimen inició con una irrupción violenta. Alrededor de las 02:00 horas del pasado 3 de enero, un grupo de hombres armados forzó la entrada de su casa en el centro de Puruándiro.

Los delincuentes se llevaron a la pareja por la fuerza y, según los reportes, había un menor de edad en la vivienda, identificado como el hijo de los comerciantes. El niño fue localizado con vida y fue auxiliado correctamente.

Pruebas de ADN confirman la identidad de las víctimas

Aunque los cuerpos fueron localizados calcinados en territorio de Guanajuato poco tiempo después de su desaparición, el estado en el que se encontraban hizo imposible una identificación inmediata. Fue hasta este martes cuando la Fiscalía de Guanajuato notificó a las autoridades de Michoacán que los estudios de ADN coincidían con los perfiles de Raúl Lara Lemus, de 45 años, y Damaris Contreras Cervantes, de 30 años.

Este proceso científico fue la única vía para dar certeza a las familias tras días de angustia.

🟠📢 Informamos que RAUL LARA LEMUS ha sido #localizado. Gracias por tu apoyo. #FGEMich pic.twitter.com/Bgd4F6RROT — Fiscalía General de Michoacán (@FiscaliaMich) January 28, 2026

¿Extorsión o cobro de piso? El móvil bajo investigación

Raúl y Damaris eran conocidos en su comunidad por ser dueños de una paletería y nevería. Debido a su actividad económica, una de las líneas de investigación más fuertes apunta a que el crimen organizado podría estar detrás del ataque, posiblemente relacionado con el delito de extorsión .

Las autoridades investigan si la pareja había recibido amenazas previas o exigencias de "cobro de piso", una problemática que azota a los empresarios de la región.

Colaboración entre fiscalías ante la falta de detenidos

Hasta el momento, no hay ninguna persona arrestada por este doble homicidio. Ambas fiscalías trabajan de manera coordinada para rastrear el trayecto de los captores y tratar de identificar a los responsables.

Este hecho se suma a la reciente tragedia ocurrida el 15 de enero en Zinapécuaro, donde tres integrantes de una familia de intérpretes de lengua de señas también fueron asesinados.