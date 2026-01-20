Ataques Armados siembran terror en la ZMG: dos asesinados y un hombre lucha por su vida tras balaceras

Una alerta y movilización de emergencia se registraron este martes 20 de enero en distintos puntos de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), Jalisco, luego de una jornada trágica de Ataques Armados que dejó dos personas sin vida y un hombre más en estado crítico, en medio de un clima de inseguridad que golpea a la región.

Los hechos activaron operativos de seguridad y despliegues policiales simultáneos en Zapopan y Tonalá.

Ataques Armados en Zapopan dejan a un hombre grave por disparo en el cráneo

Uno de los Ataques Armados ocurrió sobre la calle Privada Esmeralda, en su cruce con Complán de Guadalupe, dentro de la colonia Balcones de la Cantera, al norte de la ex Villa Maizera, en Zapopan. De acuerdo con los primeros reportes, un hombre fue atacado a balazos, recibiendo un impacto directo en el cráneo.

La víctima fue trasladada de emergencia por sus propios familiares a un puesto de socorros y posteriormente ingresada a la Cruz Verde Federalismo, donde permanece en estado crítico de salud.

En la escena, autoridades aseguraron varios indicios balísticos, además de detectar impactos de bala en la fachada de un domicilio; los casquillos localizados serían calibre .22, aunque la investigación continúa.

🔴#IMPORTANTE | Agreden con arma de fuego a un sujeto en la Col. Balcones de la Cantera.



Con información: René Hernández, (@Renee_Hdez). pic.twitter.com/aqKGUq3cRW — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) January 20, 2026

Una mujer y un hombre murieron entre las balas tras ataque

Horas más tarde, otro hecho violento estremeció a la ZMG. En la calle Nochebuena, cruce con Pino Suárez, en la colonia Alameda de Salatitán, municipio de Tonalá, se reportó una gran movilización policial tras el ataque a balazos dentro de una vivienda.

Al arribar las autoridades, localizaron a un hombre y una mujer con múltiples impactos de arma de fuego, quienes ya no contaban con signos vitales. Aunque se solicitó una ambulancia por protocolo, el deceso fue confirmado en el lugar; las edades de las víctimas no han sido reveladas.

🔴#IMPORTANTE | Un hombre y una mujer fueron agredidos con arma de fuego en Tonalá.



Con información: René Hernández, (@Renee_Hdez). pic.twitter.com/Tx4xFYOS5n — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) January 20, 2026

Violento ataque con arma blanca se suma a la jornada en la ZMG

En un tercer incidente, sobre Camino Real, en la colonia Geovillas 'La Arbolada', fueron encontrados dos hombres heridos, uno con lesión de arma blanca en el cuello y otro con herida en el abdomen. Ambos fueron trasladados a una clínica de urgencias; un hombre quedó detenido.

Las autoridades mantienen operativos activos y líneas de investigación abiertas ante esta ola de Ataques Armados en la ZMG, que vuelve a encender las alertas de seguridad en Jalisco.