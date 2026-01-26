Fiscalía de Guanajuato investiga ataque armado en partido de futbol que dejó 11 muertos en Salamanca

La Fiscalía General de Guanajuato inició una investigación para determinar las causas del ataque armado durante un partido de futbol en Salamanca , que dejó un saldo preliminar de 11 personas fallecidas y al menos seis lesionados que continúan bajo atención médica.

Los hechos ocurrieron en la comunidad de Loma de Flores, en el municipio de Salamanca, el domingo 25 de enero, mientras se realizaba un juego amateur y un comando armado llegó hasta los Campos de las Cabañas.

Tras lo ocurrido, la Fiscalía estatal desplegó agentes del Ministerio Público, agentes de Investigación Criminal y personal pericial, para realizar el procesamiento del lugar, levantar indicios, elaborar dictámenes periciales y hacer las diligencias ministeriales correspondientes.

La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise, confirmó que la seguridad en la región se reforzó de manera inmediata y la entidad actuará con firmeza, para dar con los responsables de este crimen.

Lo ocurrido en la comunidad de Loma de Flores, en Salamanca, es un hecho inaceptable que lastima profundamente a las familias guanajuatenses. Nuestra solidaridad está con las víctimas y sus seres queridos.



De manera inmediata se activó un operativo conjunto con el municipio, la… — Libia Dennise (@LibiaDennise) January 26, 2026

En tanto, la Fiscalía estatal se mantiene en coordinación con autoridades municipales, así como con la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y las Fuerzas de Seguridad Pública de Guanajuato, para apoyar en la localización de los probables responsables.

¿Qué se sabe sobre el ataque armado en el campo de futbol de Salamanca?

Los primeros reportes indican que al menos tres camionetas llegaron hasta el campo de futbol, descendieron sujetos armados y abrieron fuego contra las personas que se encontraban en ese sitio.

Había familias, aficionados y jugadores cuando ocurrió el ataque; por estos hechos, 10 personas murieron en el campo de futbol y una más en el hospital. Además, entre los heridos se reportó que hay un menor de edad.