Localizan sin vida en La Marquesa a Dafne Evelin, desaparecida a días de Año Nuevo

Dafne Evelin Meneses Galindo fue reportada como desaparecida en el Estado de México, sin embargo, fue hallada sin vida en la zona de La Marquesa tras ser vista por última vez en la semana de Año Nuevo.

La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México emitió la ficha para encontrar a la joven de 24 años, cuya desaparición fue reportada ante la Fiscalía General de Justicia de la entidad.

¿Qué se sabe de la muerte de Dafne Evelin Meneses Galindo en La Marquesa?

Dafne Evelin Meneses Galindo fue vista por última vez el 29 de diciembre de 2025 en el municipio de Ocoyoacac, donde se encuentra La Marquesa, un área recreativa visitada por muchas familias, principalmente los fines de semana, para llevar actividades recreativas al aire libre.

Al momento de su desaparición, vestía tenis color blanco, chamarra y playera color beige, sudadera roja, pantalón de vestir azul marino con detalles de flores y traía una mochila negra.

La joven le había comentado a su mamá que iría a la marquesa el día que desapareció y al parecer, se vería con un joven con quien tuvo una relación de pareja.

No obstante, no volvió a casa. El último registro de su ubicación fue arrojado cerca de las 15:00 horas, pero después dejaron de tener contacto con ella

El último registro de Dafne Evelin antes de desaparecer

Fuerza Informativa Azteca (FIA) conversó con la familia de Dafne Evelin Meneses Galindo el miércoles pasado, cuando aún se llevaban a cabo las labores para encontrarla.

Sus padres emprendieron una búsqueda en la zona de La Marquesa porque hasta ese momento, ahí arrojaba su última ubicación del celular. Al punto arribaron brigadas para buscarla en zonas de pastizales.

Tras darse a conocer el fallecimiento de Dafne Evelin, por ahora la familia no ha hecho comentarios al respecto, pero en redes sociales hay publicaciones que indican que fue localizada sin vida.