Muerte extraña en CDMX: abandonan cuerpo dentro de auto en la Gustavo A. Madero

Este Jueves Santo se registró un misterioso hallazgo en la Ciudad de México (CDMX) luego de que un cuerpo fue encontrado dentro de un automóvil y esta muerte ya es investigada por las autoridades.

La persona sin vida, hasta ahora no identificada, fue encontrada al interior de un automóvil en calle Oriente 157, colonia El Coyol, alcaldía Gustavo A Madero.

Abandonan cadáver dentro de un automóvil en CDMX

El caso ha generado un misterio, pues la información preliminar referida por testigos indica que el automóvil fue abandonado junto con el cuerpo.

Peritos de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX realizaron el levantamiento del cuerpo y los indicios correspondientes para las investigaciones.

Hasta el momento se desconoce si la persona encontrada corresponde a un hombre o una mujer y si tenía señales de violencia.

Hallan a joven muerta dentro de un auto en Pedregal de Santo Domingo

A principio de año, el 12 de enero de 2026, fue encontrada sin vida una mujer dentro de un automóvil estacionado sobre la colonia Pedregal de Santo Domingo, en la alcaldía Coyoacán.

La información previa indicó que se encontraba dentro de un automóvil estacionado sobre Eje 10 y la calle Texalpa.

No osbtante, vecinos alertaron a las autoridades tras notar que la unidad llevaba varias horas estacionada y nadie se acercó a ella para retirarla.

Una joven fue encontrada muerta al interior de un vehículo estacionado en el Eje 10 y la calle #Texalpa, en la colonia Pedregal de Santo Domingo, @Alcaldia_Coy



Peritos de la Fiscalía levantaron el cuerpo, al momento se desconoce la causa de su fallecimiento.



Vía José Luis… pic.twitter.com/YT69Z7TQjE — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) January 13, 2026

Encuentran otro cuerpo en un auto en la alcaldía Álvaro Obregón

El 28 de septiembre de 2025 fue hallada a un hombre sin vida dentro de un vehículo en la alcaldía Álvaro Obregón.

Las autoridades localizaron un cuerpo al interior de un auto estacionado en Camino Real a Toluca y Paralela 4, colonia José María Pino Suárez.

De acuerdo con datos preliminares, el cuerpo del hombre, de entre 25 y 40 años, fue hallado en la cajuela del vehículo, atado de manos y en posición fetal.

Vecinos contaron que el automóvil había permanecido estacionado varios días sin ser identificado, lo que provocó inquietud y misterio sobre quién lo había dejado.

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acordonaron la zona mientras peritos y personal del Ministerio Público realizan las diligencias correspondientes.

