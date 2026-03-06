VIDEO: Policías de CDMX alteran escena y empujan taxi con dos muertos a Naucalpan

Escándalo en la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) con elementos de la coproración: Policías fueron captados alterando una escena del crimen en los límites de Azcapotzalco y Nacualpan, en el Estado de México, luego de hallar el cuerpo de dos hombres asesinados a balazos dentro de un taxi en la colonia Ahuizotla.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Gobernador Salvador Sánchez durante la noche del jueves y madrugada de este viernes. Vecinos de la zona alertaron a las autoridades tras escuchar detonaciones de arma de fuego, por lo que más tarde encontraron a las dos víctimas ya sin vida en los asientos del vehículo de transporte público.

Sin embargo, tras la movilización de unidades capitalinas y estatales, se confirmó una irregularidad: el auto había sido movido de su posición original.

El video que delató a policías de la CDMX moviendo dos cadáveres

La Dirección General de Asuntos Internos de la SSC detectó que los policías asignados al sector de Azcapotzalco participaron activamente en el hallazgo, pero en lugar de preservar el lugar, decidieron empujar el taxi hacia el Edomex.

La grabación captó el momento en que los uniformados desplazan la unidad unos metros para cruzar la frontera administrativa, dejando el vehículo del lado de Naucalpan de Juárez.

Se especula que esta maniobra habría tenido como fin evitar que la Fiscalía de la Ciudad de México se hiciera cargo de la investigación, trasladando la responsabilidad legal al Estado de México.

Ante la gravedad de la evidencia, la zona tuvo que ser resguardada por efectivos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional para permitir que se realizaran las diligencias de ley de manera adecuada.

SSC CDMX confirma baja de los oficiales y abre investigación

La reacción institucional fue inmediata tras la difusión de las imágenes. La propia SSC reconoció que sus elementos violaron los códigos y normas de la institución al participar en el hallazgo y posterior manipulación del vehículo. Por ello, se han tomado las siguientes medidas:



Investigación administrativa: Se integró una carpeta interna para sancionar la conducta de los involucrados.

Se integró una carpeta interna para sancionar la conducta de los involucrados. Notificación a la FGJ: La Fiscalía General de Justicia ya investiga tanto el doble homicidio como el delito de alteración de la escena del crimen .

La Fiscalía General de Justicia ya investiga tanto el doble homicidio como el delito de . Bajas inmediatas: Los policías directamente implicados, así como sus mandos responsables de la supervisión, han sido cesados de su cargo mientras se deslindan responsabilidades.

Mientras tanto, las autoridades mexiquenses y capitalinas trabajan en conjunto para dar con los responsables del ataque armado contra los dos hombres en el taxi.

