Localizan sin vida a joven regiomontana desaparecida en Nochebuena en Texas

La joven Camila Mendoza Olmos, de 19 años, quien había sido reportada como desaparecida desde el 24 de diciembre y era buscada por autoridades de Texas y el FBI, fue localizada sin vida la noche del martes 30 de diciembre.

La Oficina del Sheriff del Condado de Bexar confirmó que el cuerpo hallado a pocas millas de su hogar, corresponde al de la joven originaria de Nuevo León.

Lo que se sabe de la desaparición de Camila Mendoza Olmos en Texas

Camila fue vista por última vez en vísperas de Navidad, cuando salió de la casa de un familiar cerca de San Antonio, Texas. De acuerdo con el testimonio de su madre, la joven solía a caminar temprano, pero ese día ya no regresó.

Cámaras de un vecino permitieron observar a la joven caminando por la orilla del camino. Algo que llamó la atención en la búsqueda fue cuando se dieron cuenta que Camila había olvidado su iPad y su celular.

Desde ese momento, se activó un operativo de búsqueda urgente que concluyó la noche del 30 de noviembre. Cuando la Oficina del Sheriff del Condado de Bexar, en coordinación con el FBI, informó sobre el hallazgo de un cuerpo sin vida durante una búsqueda en campo abierto.

El cuerpo fue hallado en un terreno perteneciente a una empresa local de materiales de jardinería, la cual emitió un mensaje público en redes sociales expresando estar “profundamente entristecida” por lo ocurrido.

Confirman causa de muerte de Camila Mendoza en Texas

El sheriff Javier Salazar explicó en conferencia de prensa que los restos fueron localizados a unos cientos de metros de la casa de la familia Mendoza Olmos, en una zona con maleza densa, lo que dificultó la localización desde los primeros recorridos.

“Debido a la vegetación, tomamos la decisión consciente de volver a revisar un área que ya había sido inspeccionada”, explicó el funcionario.

Tras los análisis forenses, la Oficina del Alguacil confirmó que la causa de la muerte fue suicidio. De acuerdo con las autoridades, el cuerpo presentaba signos de autolesión.

El sheriff también informó que cerca del cuerpo fue localizada un arma de fuego, la cual pertenecía a un familiar de la joven y había sido reportada como extraviada días antes.

