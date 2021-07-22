Rara enfermedad del sueño hace dormir 300 días a un hombre

El caso de Purkharam, un hombre que vive en India, está llamando la atención debido a una rara enfermedad del sueño que padece, pues pasa dormido 25 días seguidos al mes, que al año suman 300 días, lo que le impide tener una vida normal.

El hombre, de 42 años de edad, es originario de la aldea de Bhadwa, India, y puede estar dormido por hasta 25 días seguidos al mes, sin posibilidad de que lo despierten.

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El caso de este hombre dio la vuelta al mundo debido a la enfermedad del sueño que padece, ya que hasta el momento no hay cura.

El hombre comenzó con este padecimiento hace 23 años, cuando llegaba a dormir hasta 15 horas ininterrumpidas, con el paso del tiempo las horas de sueño aumentaron y en 2015 su familia se dio cuenta que las horas pasaron a ocho días seguidos de sueño profundo. Actualmente duerme 25 días seguidos, que sumados al año son 300 días.

¿Por qué duerme tanto el hombre con la rara enfermedad del sueño?

El diagnóstico de este paciente es la hipersomnia del eje HPA (hipotalámico-pituitario-suprarrenal) una rara enfermedad del sueño causada por las fluctuaciones en la proteína cerebral TNF-alfa, que también puede causar apnea del sueño, narcolepsia e hipersomnia idiopática.

Aunque las causas de esta enfermedad del sueño se desconocen, científicos asocian este raro padecimiento al estrés y al metabolismo de la persona como causas determinantes.

Esta enfermedad del sueño provoca que el hombre, quien es dueño de una tienda en su aldea, se quede dormido durante sus horas de trabajo, ya que solo llega a laborar cinco días al mes.

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La familia del hombre tiene que vigilarlo y cuando se queda dormido, tienen que cuidarlo, incluso asearlo y alimentarlo porque no pueden sacarlo del profundo sueño en el que cae.

El tratamiento para esta enfermedad del sueño se basa en buenos hábitos para dormir, combinado con un tratamiento farmacológico; sin embargo, el hombre de India tuvo efectos secundarios como fuertes dolores de cabeza, aunque su esposa contó que con ciertos cambios de hábitos vio algunas mejoras; en cambio, el hombre confesó sentirse cansado durante las horas que permanece despierto.

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