Bloqueo, extorsiones y balazos: así el enfrentamiento entre policías y manifestantes en Chiapas

Enfrentamiento en Chiapas: La Policía Municipal de Ocosingo comenzó a dispersar a manifestantes con gas lacrimógeno, pero fueron recibidos a balazos.

Enfrentamiento armado tras bloqueo en carretera Oxchuc–Ocosingo, Chiapas
Violencia estalla en Chiapas: enfrentamiento armado tras bloqueo en la carretera Oxchuc–Ocosingo|Azteca Noticias
Escrito por: Arturo Engels

Momentos de tensión y violencia se registraron en Chiapas, luego de que se reportara un enfrentamiento armado sobre la carretera Oxchuc–Ocosingo, a la altura de la comunidad Río Florido.

De acuerdo con información confirmada por autoridades locales, integrantes del Frente Nacional de la Lucha por el Socialismo (FNLS) mantenían un bloqueo carretero desde la madrugada, impidiendo el libre tránsito y exigiendo dinero a los automovilistas a cambio de permitirles el paso, una práctica que ha sido denunciada en distintas regiones del estado.

¿Cómo inició el enfrentamiento en la carretera Oxchuc–Ocosingo?

El conflicto escaló cuando elementos de la Policía Municipal de Ocosingo arribaron al lugar con el objetivo de liberar la vialidad y restablecer el tránsito. Según el reporte oficial, los agentes intentaron dispersar a los manifestantes mediante el uso de gas lacrimógeno.

Sin embargo, durante la intervención, otro grupo armado, presuntamente perteneciente a la misma organización, respondió con disparos de arma de fuego, lo que derivó en un enfrentamiento directo con las fuerzas de seguridad.

+++inofrmación en desarrollo+++

