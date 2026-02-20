Bloqueo, extorsiones y balazos: así el enfrentamiento entre policías y manifestantes en Chiapas

Momentos de tensión y violencia se registraron en Chiapas, luego de que se reportara un enfrentamiento armado sobre la carretera Oxchuc–Ocosingo, a la altura de la comunidad Río Florido.

De acuerdo con información confirmada por autoridades locales, integrantes del Frente Nacional de la Lucha por el Socialismo (FNLS) mantenían un bloqueo carretero desde la madrugada, impidiendo el libre tránsito y exigiendo dinero a los automovilistas a cambio de permitirles el paso, una práctica que ha sido denunciada en distintas regiones del estado.

Violencia en #Chiapas | Enfrentamiento deja policías heridos en la Oxchuc – Ocosingo



Un intento por liberar la carretera en la comunidad de Río Florido terminó en un ataque a balazos contra elementos municipales.



¿Cómo inició el enfrentamiento en la carretera Oxchuc–Ocosingo?

El conflicto escaló cuando elementos de la Policía Municipal de Ocosingo arribaron al lugar con el objetivo de liberar la vialidad y restablecer el tránsito. Según el reporte oficial, los agentes intentaron dispersar a los manifestantes mediante el uso de gas lacrimógeno.

Sin embargo, durante la intervención, otro grupo armado, presuntamente perteneciente a la misma organización, respondió con disparos de arma de fuego, lo que derivó en un enfrentamiento directo con las fuerzas de seguridad.

