Tráfico en carreteras de México HOY: Volcadura en la autopista México-Cuernavaca
Sigue el minuto a minuto del reporte EN VIVO de las autopistas y carreteras hoy viernes 20 de febrero de 2026 en México: accidentes, cierres y bloqueos.
¿Planeas viajar este fin de semana? Mantente atento a este EN VIVO, ya que iremos actualizando la circulación en tiempo real conforme se reporten más incidentes en las autopistas y carreteras de México.
En Fuerza Informativa Azteca te presentamos el reporte más actualizado con cierres, bloqueos, alternativas viales, además de las mejores recomendaciones para tu traslado; recuerda que las condiciones pueden cambiar rápidamente.
Tráfico en carreteras de México HOY: Cierre total en la Tuxtepec-Oaxaca
Cierre parcial en la autopista México-Puebla
¿Qué pasa en la México-Puebla? La Guardia Nacional Carreteras informa sobre un cierre parcial de circulación debido a un accidente en la autopista México-Puebla; esto es cerca del kilómetro 30, a la altura de Tlaxcala.
#TomePrecauciones en #Tlaxcala se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del km 030+000, de la autopista México-Puebla. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/MaPWAS0ulA— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) February 20, 2026
Volcadura en la autopista México-Cuernavaca
¿Qué pasa en la México-Cuernavaca? Se reportan labores de los servicios de emergencia en la autopista México-Cuernavaca, con dirección al sur y a la altura de cerrada de la Mora, en la colonia Chimalcoyotl de la alcaldía Tlalpan, por volcadura.
08:00 #PrecauciónVial | Continúa labor de servicios de emergencia en la Autopista México-Cuernavaca al Sur a la altura de cerrada de la Mora, col. Chimalcoyotl, alcaldía Tlalpan, por volcadura. #AlternativaVial Carretera México-Cuernavaca. pic.twitter.com/jFzEKH4uZ5— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) February 20, 2026
Cierre en autopista Acayucan-Cosoleacaque
Capufe informa que se registra cierre a la circulación en la autopista Acayucan-Cosoleacaque, debido a que el personal efectúa maniobras de grúa para el retiro de una unidad siniestrada; esto es justo a la altura del kilómetro 29, en dirección Acayucan.
☑️ ACTUALIZACIÓN.— CAPUFE (@CAPUFE) February 20, 2026
Autopista Acayucan - Cosoleacaque, km 29, dirección Acayucan. Se informa a las personas usuarias que se registra cierre a la circulación, debido a que el personal se encuentra realizando las maniobras de grúa para el retiro de la unidad siniestrada. Toma tus…
Cierre total en la carretera Tuxtepec-Oaxaca
La Guardia Nacional Cerreteras informa que en Oaxaca continúa el cierre total de circulación por presencia de personas en la carretera Tuxtepec-Oaxaca, esto muy cerca del kilómetro 154+800.
#TomePrecauciones en #Oaxaca aun continua cierre total de circulación por presencia de personas cerca del km 154+800 de la carretera Tuxtepec-Oaxaca. Atienda indicación vial.— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) February 20, 2026
Cierres parciales hoy en autopistas de México
Se reportan cierres parciales y reducción de carriles en tres autopistas del país por la atención de accidentes con tractocamiones. En la La Tinaja–Isla (km 111) hay reducción de carriles por incendio de una unidad; en la Acayucan–Cosoleacaque (km 15) continúa la afectación por salida del camino de un tractocamión; mientras que en la Durango–Mazatlán (km 200) la circulación opera a contraflujo debido a maniobras de retiro de un vehículo siniestrado. Autoridades piden extremar precauciones.
#TomePrecauciones en #Veracruz se registra cierre parcial de circulación, tras #AccidenteVial cerca del km 153+500, de la carretera La Tinaja - Cosoleacaque. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/rFmcRZ3CkF— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) February 20, 2026