Tráfico en carreteras de México HOY: Volcadura en la autopista México-Cuernavaca

Sigue el minuto a minuto del reporte EN VIVO de las autopistas y carreteras hoy viernes 20 de febrero de 2026 en México: accidentes, cierres y bloqueos.

¿Qué pasa en las carreteras de México? Volcadura en la autopista México-Cuernavaca
Volcadura de un tráiler en la autopista México-Cuernavaca|“OVIAL_SSCCDMX”
Escrito por: Arturo Engels

¿Planeas viajar este fin de semana? Mantente atento a este EN VIVO, ya que iremos actualizando la circulación en tiempo real conforme se reporten más incidentes en las autopistas y carreteras de México.

En Fuerza Informativa Azteca te presentamos el reporte más actualizado con cierres, bloqueos, alternativas viales, además de las mejores recomendaciones para tu traslado; recuerda que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

Tráfico en carreteras de México HOY: Cierre total en la Tuxtepec-Oaxaca

Cierre parcial en la autopista México-Puebla

¿Qué pasa en la México-Puebla? La Guardia Nacional Carreteras informa sobre un cierre parcial de circulación debido a un accidente en la autopista México-Puebla; esto es cerca del kilómetro 30, a la altura de Tlaxcala.

Volcadura en la autopista México-Cuernavaca

¿Qué pasa en la México-Cuernavaca? Se reportan labores de los servicios de emergencia en la autopista México-Cuernavaca, con dirección al sur y a la altura de cerrada de la Mora, en la colonia Chimalcoyotl de la alcaldía Tlalpan, por volcadura.

Cierre en autopista Acayucan-Cosoleacaque

Capufe informa que se registra cierre a la circulación en la autopista Acayucan-Cosoleacaque, debido a que el personal efectúa maniobras de grúa para el retiro de una unidad siniestrada; esto es justo a la altura del kilómetro 29, en dirección Acayucan.

Cierre total en la carretera Tuxtepec-Oaxaca

La Guardia Nacional Cerreteras informa que en Oaxaca continúa el cierre total de circulación por presencia de personas en la carretera Tuxtepec-Oaxaca, esto muy cerca del kilómetro 154+800.

Cierres parciales hoy en autopistas de México

Se reportan cierres parciales y reducción de carriles en tres autopistas del país por la atención de accidentes con tractocamiones. En la La Tinaja–Isla (km 111) hay reducción de carriles por incendio de una unidad; en la Acayucan–Cosoleacaque (km 15) continúa la afectación por salida del camino de un tractocamión; mientras que en la Durango–Mazatlán (km 200) la circulación opera a contraflujo debido a maniobras de retiro de un vehículo siniestrado. Autoridades piden extremar precauciones.

