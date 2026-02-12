Recuperan cementera de Cruz Azul tras enfrentamiento y disparos en Tula, Hidalgo

Un operativo encabezado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México permitió la restitución de la planta cementera de la Cooperativa Cruz Azul , ocupada desde hace cuatro años por un grupo disidente en Tula de Allende, Hidalgo. La diligencia se ejecutó durante la madrugada hoy con apoyo de fuerzas estatales y federales.

Durante la intervención se escucharon detonaciones de arma de fuego y se registraron enfrentamientos en distintos puntos del complejo industrial; no obstante, la Procuraduría de Hidalgo informó que hay más de 20 personas detenidas y vehículos asegurados; autoridades descartaron personas lesionadas o fallecidas.

Operativo por orden de juez en Cooperativa Cruz Azul desata caos y emergencia en Tula

La acción ministerial fue realizada en cumplimiento de una orden emitida por un juez del Estado de México, por lo que elementos de seguridad federal y de Hidalgo brindaron apoyo perimetral para resguardar la zona y a la población cercana.

Tras la restitución, los accesos a la planta quedaron bajo control de agentes de seguridad mientras se desarrollaban las diligencias correspondientes.

Enfrentamientos y aseguramientos en cementera Cruz Azul de Tula

De acuerdo con los reportes oficiales, durante el operativo se presentaron detonaciones de arma de fuego en distintos puntos del área industrial; aunque hubo movilización intensa, no se confirmaron víctimas.

Las autoridades señalaron que se aseguraron vehículos y que las personas detenidas serán puestas a disposición para determinar su situación jurídica.

Mandato judicial cumplido en cementera de Cruz Azul

Horas después del operativo, Víctor Velázquez, presidente del Consejo de Administración de Cooperativa La Cruz Azul S.C.L., confirmó la restitución a través de un mensaje en video difundido en redes sociales.

"Durante las primeras horas de este jueves 12 de febrero de 2026, se complementó exitosamente un mandato judicial para recuperar la planta de cemento Cruz Azul en el estado de Hidalgo, municipio de Tula de Allende", expresó.

El directivo dirigió el mensaje a trabajadores y a la comunidad local, subrayando que la recuperación se realizó en cumplimiento de una orden judicial.

Suspensión de clases en la comunidad tras operativo en planta cementera de Cruz Azul

Derivado de la movilización, fueron suspendidas las clases en cuatro planteles de la comunidad de Cruz Azul. Las actividades educativas se mantienen detenidas mientras continúa el despliegue de seguridad en la zona.

El operativo representa la recuperación de las instalaciones para los cooperativistas tras cuatro años de ocupación por parte de un grupo disidente; las autoridades mantienen presencia en el área para garantizar el orden y el desarrollo de las actuaciones ministeriales.