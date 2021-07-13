¡De película!, enfrentamientos durante misión de rescate en Afganistán

Enfrentamientos durante una misión de rescate en Afganistán. Un exhausto equipo de fuerzas las especiales afganas no tuvo tiempo de recuperarse de una operación nocturna ocurrida en la provincia sureña de Kandahar, antes de responder a un llamado de emergencia sobre un oficial de policía que estaba rodeado por combatientes insurgentes en las afueras de la ciudad de Kandahar.

Enfrentamientos durante una misión de rescate en Afganistán

El oficial, Ahmad Shah, había sido retenido durante 18 horas y resultó herido tras resistirse mientras que el resto de su equipo se había rendido ante los talibanes ya que sus intentos por rescatar a su oficial, habían fracasado.

Kandahar es una de las provincias que ha visto un aumento reciente de las ofensivas de los talibanes, que según ellos pretenden participar en el gobierno pacífico del país, aunque siempre se han opuesto a la presencia de fuerzas extranjeras.

Justo el área en donde el oficial Ahmad Shah se quedó varado, es muy disputada en Kandahar, el lugar de nacimiento de los talibanes en los años 90 y que hasta la fecha continúa siendo un bastión para los insurgentes islamistas.

La intensa operación de rescate

Un equipo de las fuerzas especiales afganas partió en un convoy de ocho vehículos "Humvee" que transportaban entre 30 y 40 comandos.

El equipo se detuvo en las afueras de la ciudad en una autopista muy transitada para finalizar su estrategia. A pesar de los problemas, Kandahar sigue siendo una ciudad ajetreada con muchos civiles, lo que hace que las operaciones de seguridad sean doblemente difíciles y complicadas.

#EnVideo | Enfrentamientos durante una misión de rescate en #Afganistán. Fuerzas especiales afganas enfrentaron a talibanes en #Kandahar, fueron a rescatar a un oficial rodeado de #combatientes insurgentes.



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Como ya era de día, había muchos vehículos, incluidos los del transporte público, que pasaban a toda velocidad y que a menudo "estorbaban" el camino del convoy. En diversas ocasiones, los comandos de las fuerzas especiales tuvieron que bajarse de sus vehículos y despejar el camino para el convoy.

Justo cuando el convoy ingresó en la zona donde estaba el oficial Ahmad Shah, se vieron sometidos a un intenso fuego de parte de los talibanes. Entonces comenzó un intercambio de disparos.

Lluvia de balas entre militares afganos y los talibanes

Un intenso tiroteo se registró cuando el convoy se dirigió a la ubicación de Shah, que por portuna pudieron subirlo apresuradamente en uno de los vehículos del convoy en medio de una lluvia de balas.

Además, hubo una serie de fuertes explosiones: Tres vehículos "Humvees" fueron destruidos tras ser alcanzados por cohetes. El personal señaló que habían sido alcanzados por un "SPG-82", un lanzagranadas antitanque que puede inutilizar incluso a vehículos blindados.

Los comandos dentro de los "Humvees" impactados, lograron sobrevivir con heridas y se apresuraron a subir a los vehículos restantes, mientras el convoy estaba recibiendo fuego por todos lados.

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Utilizando ametralladoras y granadas, no solo para defenderse, sino también para dar cobertura a sus colegas heridos, el equipo de las fuerzas especiales afganas respondió al fuego.

Varias granadas propulsadas por cohetes "RPG" se estrellaron contra los "Humvees" restantes, pero pudieron absorber los impactos. Después de dejar el vecindario, una parte del equipo se dirigió a una base policial en la cima de una colina para reagruparse junto con el oficial rescatado.

Ahmad Shah, comandante rescatado:

Éramos 15 elementos y todos mis camaradas se rindieron, excepto yo. Me dije a mí mismo que no iba a hacer eso, y mientras tenga un arma, ¿por qué debería rendirme?”.

El oficial Shah fue trasladado por algunos miembros del equipo de fuerzas especiales de regreso a su base principal.

Enfrentamientos durante una misión de rescate en Afganistán.|“REUTERS/Danish Siddiqui”

Parte del equipo se quedó en la zona de los enfrentamientos para intentar extraer los "Humvees" destruidos y enfrentar a los combatientes talibanes que se escondiron por la ciudad.

De los vehículos Humvee que salieron de la base, solo uno regresó.