Conoce la piscina más profunda del mundo, está en Dubái
La piscina más profunda del mundo fue inaugurada en Dubái. En ella se puede puede descender hasta 60 metros y hasta jugar con máquinas arcade.
La piscina más profunda del mundo, que fue creada para bucear, fue inaugurada en la ciudad de Dubái. En ellas se puede descender 60 metros a un paisaje temático de una ciudad hundida y hasta jugar con máquinas arcade.
La piscina más profunda del mundo está en Dubái
#Entérate | La #piscina más profunda del mundo fue inaugurada en #Dubái. Se puede puede descender hasta 60 metros, practicar #buceo y #apnea.— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 12, 2021
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Dubái, el emirato, centro turístico y de negocios que fue eregido en el desierto cuyas temperaturas veraniegas suelen ser abrasadoras, tiene fama de contar con las atracciones más extravagantes en el mundo.
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Las atracciones más extravagantes están en Dubái
Ejemplo de ello es que tienen una pista de esquí llena de nieve en medio del desierto. Y por si no fuera suficiente, también cuentan con sus enormes parques acuáticos y el edificio más alto del mundo.
Deep Dive Dubai, la piscina más profunda del mundo
Deep Dive Dubai, es la piscina que de tamaño tiene el equivalente a seis piscinas olímpicas. Ante ello, fue verificada por el Guinness World Records, como la más profunda del mundo para bucear. Los creadores de "Deep Dive Dubai" afirman que tiene 15 metros más de profundidad que ninguna otra.
La instalación tien una forma de ostra, como referencia al patrimonial buceo con perlas de los Emiratos Árabes Unidos. Además de que es el mayor estudio cinematográfico subacuático de la región.
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Al sumergirse en ella, los buzos descienden por un paisaje de una ciudad hundida, con sonido e iluminación. Además de que cuenta con dos salas secas llenas de aire en el descenso.
Sus visitantes pueden practicar el submarinismo, con un tanque de aire comprimido y hasta se puede practicar la apnea, en la que los "buzos" simplemente aguantan la respiración.
🤿🇦🇪 Buceadores de Dubái pueden explorar una "ciudad sumergida" en la piscina más profunda del mundo, que alcanza los 60 metros de profundidad. Deep Dive Dubai/vía REUTERS pic.twitter.com/55gNGJTFrj— Reuters Latam (@ReutersLatam) July 12, 2021