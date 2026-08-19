Estaban en un campamento: Ataque de sujetos armados a la policía en Malinalco deja un muerto

Un operativo de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) terminó en un enfrentamiento con un grupo de personas armadas en el paraje Las Canoas, en el municipio de Malinalco. El incidente dejó a un presunto agresor muerto, un policía lesionado y un hombre detenido.

Hallan campamento clandestino y desatan balacera en Malinalco

La movilización comenzó el 18 de agosto de 2026 después de que habitantes de la zona reportaron detonaciones y la presencia de individuos con armas largas. En respuesta, alrededor de 30 elementos estatales acudieron al sitio a bordo de cinco unidades para verificar la situación.

Al llegar al paraje, los agentes localizaron un campamento improvisado en el que se encontraban aproximadamente 10 individuos armados. De acuerdo con los reportes, los sujetos dispararon contra los uniformados, lo que provocó un intercambio de disparos en la zona.

Saldo oficial del enfrentamiento y detenciones en Malinalco

Durante la agresión, un policía recibió el impacto de un proyectil. Sus compañeros respondieron al ataque y abatieron a uno de los presuntos agresores, un joven de aproximadamente 24 años.

Junto al hombre, las autoridades localizaron un fusil AK-47. Personal de emergencias confirmó que el presunto agresor murió en el lugar del enfrentamiento.

En el sitio, los policías detuvieron a Jorge Luis “N”, de 19 años, quien es originario de Chimalhuacán. Las autoridades señalaron que el joven también portaba un fusil AK-47 al momento de su captura.

Despliegan operativo de búsqueda en la zona boscosa de Malinalco

El resto del grupo huyó hacia la zona boscosa tras el enfrentamiento. Por ello, las corporaciones de seguridad desplegaron un dispositivo de búsqueda en los alrededores del paraje Las Canoas para localizar a los demás individuos.

La información disponible identifica a los detenidos y a los hombres que participaron en el ataque como presuntos integrantes de una célula armada, sin que hasta el momento se haya confirmado públicamente su pertenencia a una organización delictiva específica.

Paramédicos atendieron al agente herido en el lugar y después lo trasladaron a un hospital de la región. El policía permanece bajo atención médica y, de acuerdo con los reportes, se encuentra fuera de peligro.

