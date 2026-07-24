Antes de salir este viernes, revisa tu placa… un descuido puede costarte más de 3 mil pesos

Si este viernes 24 de julio de 2026 tienes pensado manejar en la Ciudad de México o en parte del Estado de México, conviene revisar antes si tu vehículo puede circular. El programa Hoy No Circula estará vigente desde las 5:00 de la mañana hasta las 10:00 de la noche, como ocurre de manera habitual.

La medida busca disminuir las emisiones contaminantes en la Zona Metropolitana del Valle de México y aplica para vehículos particulares, salvo las excepciones previstas por la autoridad ambiental.

¿Qué autos no circulan el viernes 24 de julio de 2026?

Este viernes no podrán circular los vehículos con las siguientes características:



Engomado azul .

. Terminación de placas 9 y 0.

Holograma 1 y holograma 2.

Los vehículos con holograma 0, 00, así como los eléctricos e híbridos, están exentos del programa, siempre que cumplan con la normatividad vigente.

El Hoy No Circula se aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad.|CaME

¿En qué municipios del Estado de México aplica el Hoy No Circula?

Además de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, el programa opera en 18 municipios mexiquenses:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco Solidaridad

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

Conducir un vehículo restringido durante el horario del programa puede derivar en una sanción económica de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

Para 2026, esto representa una multa aproximada de entre 2 mil 400 y 3 mil 600 pesos, dependiendo del valor vigente de la UMA y de la determinación de la autoridad.

Además del pago de la infracción, el vehículo puede ser remitido al corralón, lo que implica cubrir los costos de arrastre y resguardo antes de recuperarlo.

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¿Cuál es el horario del Hoy No Circula?

Las restricciones aplican todos los días de 5:00 a 22:00 horas dentro de la Zona Metropolitana del Valle de México.

Antes de salir, también es recomendable verificar si la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activa una Contingencia Ambiental, ya que en esos casos las restricciones cambian y pueden incluir a más vehículos.