Reportan secuestro del director de Agua de Malinalco, Edomex

Rogelio Poblete Zamora, director del Organismo Público Descentralizado de Agua Potable de Malinalco, Estado de México (Edomex), está desaparecido.

Azteca Noticias pudo confirmar que las autoridades de la Fiscalía General de Justicia estatal realizan un operativo de búsqueda para encontrarlo luego de ser visto por última vez este miércoles 15 de abril de 2026.

Director de Agua en Malinalco habría sido secuestrado

Primeros reportes indican que al parecer el funcionario habría sido secuestrado cuando circulaba a bordo de una camioneta y al parecer fue interceptado por un comando que se lo llevó con rumbo desconocido.

El organismo del cual es titular no se ha pronunciado al respecto con información oficial que pueda confirmar más detalles de la desaparición del servidor público.

Hasta el momento no se ha emitido una ficha de búsqueda a través del sistema de alertas de la Comisión de Búsqueda de Personas en el Estado de México como las que se publican en casos de personas desaparecidas.

🔴 Reportan levantón del director de Organismo de Aguas de Malinalco, en el Estado de México



Rogelio Poblete fue interceptado por un grupo armado



Hay operativo de búsqueda con fuerzas estatales y federalespic.twitter.com/NUNOaWGvK6 — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) April 15, 2026

Reportan desaparición de otro funcionario buscado por la DEA desde 2021

A esta desaparición se suma la de otro funcionario, pero en Mihoacán y quien se encuentra en la mira de las autoridades de Estados Unidos.

Se trata de Rogelio Portillo Jaramillo, actual director de Bienestar en el municipio de Huetamo. El funcionario, quien también fue excandidato de Morena, fue visto por última vez el pasado 28 de marzo de 2026.

Desde 2021 su nombre apareció en la lista de los más buscados por la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) solo dos meses antes de la elección municipal.

Es acusado de conspiración para distribuir narcóticos en territorio estadounidense. Hasta el momento las autoridades no descartan que se trate de un secuestro.

Rogelio Portillo Jaramillo, director de Bienestar en Huetamo, Michoacán, ha sido reportado como desaparecido.



El funcionario fue visto por última vez el pasado 28 de marzo, y hasta el momento las autoridades no descartan que se trate de un secuestro.https://t.co/3x97THZ578 pic.twitter.com/wzqwSMA3AV — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 15, 2026

Funcionario desaparecido retó a la DEA

Durante su campaña política en 2021, Rogelio Portillo desafió a la DEA tras ser acusado y buscado por el gobierno estadunidense. Mediante un video en sus redes sociales, cuestionó por qué, si supuestamente lo buscaban, no lo habían detenido cuando se encontraba en actos públicos.

"Se han publicado videos acerca de muchas cosas de mi persona... pero yo soy el candidato oficial y legal de Morena", afirmó en aquel entonces ante sus simpatizantes. Incluso llegó a mofarse de la situación asegurando: "Yo no sé cómo no me han encontrado si mi teléfono es público y aquí estoy con todos ustedes".