Incrementa 252% entradas de personas con visa estadounidense a México

Ciudad de México. La Secretaría de Gobernación a través de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas (UPMRIP), publicó el documento ‘Impacto de las medidas de facilitación migratoria para la entrada a México de personas extranjeras que requieren visa’, el cual sistematiza las medidas para agilizar los flujos migratorios aéreos de quienes desean ingresar de manera regular al país.

Estas acciones permiten la entrada a México de personas extranjeras de nacionalidades que requieren visa sin ser portadores de este documento, ya que solo se necesitan los siguientes: Sistema de Autorización Electrónica para turistas, personas de negocios y transmigrantes de Brasil, Rusia, Ucrania y Turquía; tarjeta de residencia permanente para población extranjera residente en Estados Unidos, Canadá y Japón, entre otros.

La publicación detalla de forma gráfica el número de eventos de enero–agosto de 2022, donde destaca que el total de entradas aéreas de personas extranjeras que ingresaron a México, ascendió a 13 millones 757 mil 031; lo que significa un incremento del 64.7 por ciento con respecto al mismo periodo al año anterior que fue de 8 millones 351 mil 321.

De estos 884 mil 277 extranjeros requirieron visa para entrar al país y utilizaron alguna medida de facilitación migratoria, lo que representó un crecimiento del 203.7 por ciento respecto a 2021, donde el número de eventos fue de 291 mil 194.

Asimismo, se refleja un incremento del 252.9 por ciento en el ingreso de población que utilizó la visa de Estados Unidos 243 mil 481, respecto al mismo periodo en 2021 registró 69 mil 004 eventos.