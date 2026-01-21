Brandon Isaac regresa a casa: estuvo desaparecido por 14 años en Veracruz

No de la forma en que se hubiera querido, pero después de casi 14 años de incertidumbre y dolor, Brandon Isaac Hernández Blanco finalmente volvió a casa luego de que fuera privado de su libertad en Veracruz.

Sus restos fueron identificados y entregados a su madre, Enriqueta Blanco, quien nunca dejó de buscarlo desde aquel 9 de junio de 2012, cuando el joven tenía apenas 15 años y desapareció en el municipio de Coatzintla, al norte del estado-

¿Quién era Brandon Isaac Hernández Blanco?

Brandon Isaac era un adolescente cuando fue levantado de manera violenta junto con al menos otros cuatro menores. Desde entonces, su familia fue amenazada, lo que los obligó a guardar silencio durante años.

Como muchas otras familias en Veracruz, la denuncia no fue inmediata, y la búsqueda fue suspendida por el terror al que estaban sometidos por estos criminales.

Fue hasta 2020, con la llegada de la Brigada Nacional de Búsqueda a Poza Rica, cuando la familia decidió acercarse formalmente a las autoridades.

En la Dirección de Servicios Periciales, Enriqueta revisó los libros de registro de personas e indicios no identificados. Ahí, un tatuaje muy característico le confirmó sus peores sospechas: uno de los cuerpos correspondía a su hijo.

Brandon fue localizado junto con restos embolsados en Veracruz

Las investigaciones señalan que Brandon fue asesinado y que sus restos aparecieron junto a los de otras 13 personas, distribuidos en alrededor de 30 bolsas, dentro de una camioneta abandonada el 11 de junio de 2012 en Potrero del Llano, municipio de Álamo Temapache.

Posteriormente, los restos fueron enviados a la fosa común de Tuxpan. Ahí, el joven permaneció por más de una década, mientras su madre lo buscaba por todos los medios.

Gracias a la ayuda del Colectivo Familiares en Búsqueda María Herrera y la Red Unidos por los Derechos Humanos A.C., cuatro años después de iniciar el proceso para recuperar sus restos, la familia de Brandon finalmente pudo darle sepultura en Coatzintla.

La otra búsqueda que no termina para la familia

Enriqueta Blanco no solo le llora a Brandon. También continúa la búsqueda de su otro hijo, Luis Felipe Hernández Blanco, reportado como desaparecido desde 2022.

La tragedia se repite en una misma familia, evidenciando la dimensión de la crisis de desapariciones en México.

Miles de madres, padres, hermanas y hermanos recorren fosas con la esperanza de encontrar a los suyos. En muchos casos, son ellos quienes hacen el trabajo que debería asumir el Estado.

Porque lejos de disminuir, los casos se acumulan año tras año, mientras las familias no solo buscan a sus desaparecidos, también luchan contra la indiferencia, la burocracia y el olvido.