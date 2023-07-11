Entrenador de futbol olvida su celular en restaurante y descubren que es un pedófilo

Un popular entrenador de futbol en Tennessee, Estados Unidos, olvidó su celular en un restaurante; los empleados lo revisaron para tratar de devolverlo, pero lo que encontraron los dejó helados. En el teléfono había varios videos de abusos sexuales contra niños inconscientes.

Los meseros del negocio acudieron a la policía con el móvil, quienes comenzaron una investigación para dar con el responsable. Las autoridades descubrieron que se trataba del coach Camilo Hurtado Campos, quien ya fue arrestado.

En sujeto enfrentará cargos por violación de un menor y explotación sexual de menores de edad, y se espera que los detectives presenten varios cargos adicionales, según informó la policía de Tennessee en un comunicado.

Las autoridades indicaron que en el celular se hallaron cientos de videos y fotografías de niños de entre 9 y 17 años de edad inconscientes siendo violados, en algunas imágenes aparecía el propio Camilo Hurtado Campos.

Policía de Franklin, Tn confirmó que ya son 3 víctimas identificadas de las 10 que se tiene conocimiento que fueron presuntamente drogad@s y abus4d0s por Camilo Hurtado Campos.🤬🤬Además 5 víctimas más se presentaron con la policía. Cualquier información marca al 615-794-2513. pic.twitter.com/ciaGyj2pM1 — StereoNashville (@StereoNashville) July 11, 2023

Según los detectives, el entrenador de futbol, de 63 años de edad, vivió en Franklin los últimos 20 años, fuera de su horario laboral se dedicaba a visitar escuelas en los vecindarios de Hill Estates y Glass Lane para reclutar niños como jugadores para su equipo.

Después de ganarse su confianza, Campos invitaba a los niños a su casa, los drogaba y lo violaba; muchos de ellos no sabían que habían sido abusados sexualmente debido a que se encontraban inconscientes.

Autoridades de Tennessee buscan a niños víctimas del entrenador de futbol pedófilo.

Las violaciones de al menos 10 niños fueron encontradas en el celular del pedófilo, por lo que la policía trabaja con autoridades escolares para identificar a las víctimas. La policía espera que las personas familiarizadas con Campos puedan ayudarlos a poner un nombre con los rostros de las víctimas restantes.